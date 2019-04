İlişkili Haberler İstanbul'da bugün bazı yollar trafiğe kapatıldı





"Gel beraber koşalım" sloganıyla tarihi yarımadada gerçekleştirilen ve Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) kriterlerine göre bu yıl da altın kategoride koşulan organizasyonda, 21 kilometrelik yarı maraton ve 10 kilometre koşularına 60'dan fazla ülkeden 8 binin üzerinde çipli atlet katıldı.



Yenikapı Miting Alanı önünde başlayan yarışın startı, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcıları Hamza Yerlikaya ile Halis Yunus Ersöz, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Spor İstanbul Genel Müdürü Abdulhalim Aksu ve Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy tarafından verildi.



Yine aynı noktada biten yarı maratonda, erkeklerde yarışa "tavşan atlet" olarak katılan Kenyalı Benard Ngeno, 59 dakika 56 saniyelik zamanıyla birinci oldu. Ngeno'nun ardından Etiyopyalı Abayneh Degu 59 dakika 58 saniye ile ikinci, Kenyalı Hillary Kipchumba ise 1 saat 1 saniyelik dereceyle üçüncü sırayı aldı.



Kadınlarda Kenyalı Ruth Chepngetich, 1 saat 5 dakika 30 saniyelik derecesiyle, parkur rekoru kırarak birinci oldu. Yarışı aynı ülkeden Dorcas Jepchirchir Tuitoek 1 saat 6 dakika 33 saniyeyle ikinci, Etiyopya'dan Helen Tola da 1 saat 6 dakika 45 saniyeyle üçüncü tamamladı.

TÜRK SPORCU SIRALAMASI



Yarı maratonda Türkiye adına en iyi dereceyi, milli atlet Yasemin Can elde etti.



Yasemin, 1 saat 8 dakika 29 saniyelik derecesiyle kadınlar genel klasmanda 5. sırada yer aldı.



Erkeklerde ise Ali Kaya, 1 saat 58 saniyelik derecesiyle yarışı genel klasmanda 6. tamamladı. Aras Kaya da 1 saat 2 dakika 21 saniyelik zamanla 12. oldu.



Etkinlikte yarışan Türk sporcuların sıralaması ise şöyle oluştu:



Erkekler:



1- Ali Kaya (01.00.58)



2- Aras Kaya (01.02.21)



3- Yavuz Ağralı (01.04.17)



Kadınlar:



1- Yasemin Can (01.08.29)



2- Fadime Çelik (01.14.50)





3- Fatma Arık (01.17.30)



MADALYA TÖRENİ



Yarışların ardından düzenlenen törende, dereceye giren sporculara kupa, madalya ve ödülleri verildi.



Dereceye giren sporcular ödüllerini Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Halis Yunus Ersöz, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Spor İstanbul Genel Müdürü Abdulhalim Aksu ve İstanbul Vali Yardımcısı Ahmet Hamdi Usta'nın elinde aldı.



Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Halis Yunus Ersöz yaptığı açıklamada, maratonun başarılı bir şekilde sona erdiğini söyledi. Çok güzel bir etkinlik gerçekleştirildiğini dile getiren Ersöz, emeği geçenlere de teşekkür etti.



"İSTANBUL'UN BİR SPOR ŞEHRİ OLDUĞUNU GÖRÜYORUZ"



İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, İstanbul'un bir spor şehri haline geldiğini belirtti.



Bu yıl yarışta yabancı misafir ve sporcuların sayılarının geçen seneye göre 2 katına çıktığının altını çizen Baraçlı, şunları kaydetti:



"Kadınlarda bir parkur rekorumuz var. Bununla beraber erkeklerde bir Kenyalı, bir de Etiyopyalı sporcu 1 saatin altında koşuyu tamamladı. Parkurumuz çok güzel. Sporcularımız parkuru çok beğendiklerini söyledi. Hem büyük maraton hem de yarı maratona baktığınızda, İstanbul'un bir spor şehri olduğunu görüyoruz. Planladığımızın üzerinde bir ilgi vardı. Bu yıl 14. yarış olmasına rağmen her yıl önemli tecrübeler kazanıyoruz. İstanbul uluslararası alanda organizasyonların gerçekleştirildiği bir cazibe merkezi."



OTİZMLİ GENÇ 10 KİLOMETRE YARIŞINA KATILDI



Otizmli genç Batuhan Akgün, organizasyonda 10 kilometre koşusuna katıldı.



Babası Halil ve annesi Selda Akgün'le koşan 20 yaşındaki otizmli sporcu, yarışı 1.09.24'lük dereceyle tamamladı.



Oğlunun hedefinin 10 kilometreyi bir saatin altında koşmak olduğunu belirten baba Halil Akgün, ''Batuhan'la şu ana kadar birçok yarışta koştuk. Koşmayı çok seviyor ve bizimle birlikte katılıyor. Toplumumuzda otizmli ailelere karşı bir bilinçsizlik var. Bu da aileleri çok fazla yıpratıyor. Otizm bir hastalık değil, farklılıktır. Herkesin bu bilinçle hareket etmesini istiyoruz.'' diye konuştu.