Volkan Demirel, Fenerbahçe'den ayrıldı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, teknik ekipte görev yapan Volkan Demirel'in takımdan ayrıldığını söyledi.

ntv.com.tr - Ntvspor 14.07.2021 - 11:50 | Son Güncelleme : 14.07.2021 - 12:03

Volkan Demirel, Fenerbahçe'den ayrıldı

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Volkan Demirel basın toplantısında Volkan Demirel'in sarı-lacivertli kulüpte ayrıldığını duyurdu.

﻿"VOLKAN AYRILMAK İSTEDİ"

Ali Koç, "Volkan Demirel, hocalık kariyerine de burada başladı. Hocamız kendi ekibinde Volkan'ın olmasından memnuniyet duyacağını söylediği halde Volkan, bir müddet ayrılmak istediğini söyledi" diye konuştu.

"KENDİ DOĞRULARIMLA YOLUMA DEVAM EDECEĞİM"

Fenerbahçe'deki kariyerini noktalayan Volkan Demirel ise, "20 yıl önce bu kulübe girdiğimde ne yapacağını bilmeyen bir gençtim. Şimdi 40 yaşındayım. Hedeflerim var. Kendi doğrularımla, yapacaklarımla yoluma devam edeceğim" ifadelerini kullandı. 

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