Volkan Demirel, rüya 11'ini açıkladı

İsmi Fenerbahçe ve Türk futbol tarihine geçen, Sarı Lacivertliler'in eski kalecisi ve eski yardımcı antrenörü Volkan Demirel, yorumculuk yaptığı beIN Spors'a verdiği özel röportajda Süper Lig'de birlikte ve karşılıklı oynadığı oyunculardan oluşan rüya 11'ini açıkladı.

Demirel'in listesinde Galatasaray'dan 3, Beşiktaş'tan 1 futbolcu yer aldı. Volkan Demirel'in Alex ve Muslera hakkındaki sözleri ise dikkat çekti.

Alex'e veda etmediğiyle ilgili haberler çıkan Volkan, "Çoğu kişi bilmez ama ayrıldığı gün üç-beş arkadaş evine gittik. Duygu dolu anlar yaşadık. Ayrılmasını kimse istemezdi, ona 'profesör' derdik. Saha içinde ve dışında örnek alırdım" dedi.

Alex, Muslera'yla olan ilişkisi hakkında da "Uçak seyahatlerinde tanıştık. Ardından tatilde denk geldik. Eşlerimiz de anlaştı. Ben de bir şey gördü ki içi ısındı bana. Benim de aynı şekilde ona. Galatasaray'a çok yakışıyor ve umarım uzun yıllar kalır" diye konuştu.

Volkan Demirel'in rüya ilk 11'i ise şöyle:

Kaleci: Muslera

Sağ bek: Gökhan Gönül

Stoper: Luciano

Sol bek: Roberto Carlos

Stoper: Egemen Korkmaz

Orta saha: Stephen Appiah

Orta saha: Franck Ribéry

Orta saha: Emre Belözoğlu

Orta saha: Alex de Souza



Forvet: Ricardo Quaresma



Forvet: Didier Drogba



