Volkan Demirel, rüya 11'ini açıkladı

Ntvspor 01.10.2021 - 10:18
İsmi Fenerbahçe ve Türk futbol tarihine geçen, Sarı Lacivertliler'in eski kalecisi ve eski yardımcı antrenörü Volkan Demirel, yorumculuk yaptığı beIN Spors'a verdiği özel röportajda Süper Lig'de birlikte ve karşılıklı oynadığı oyunculardan oluşan rüya 11'ini açıkladı.
Demirel'in listesinde Galatasaray'dan 3, Beşiktaş'tan 1 futbolcu yer aldı. Volkan Demirel'in Alex ve Muslera hakkındaki sözleri ise dikkat çekti.
Alex'e veda etmediğiyle ilgili haberler çıkan Volkan, "Çoğu kişi bilmez ama ayrıldığı gün üç-beş arkadaş evine gittik. Duygu dolu anlar yaşadık. Ayrılmasını kimse istemezdi, ona 'profesör' derdik. Saha içinde ve dışında örnek alırdım" dedi.
Alex, Muslera'yla olan ilişkisi hakkında da "Uçak seyahatlerinde tanıştık. Ardından tatilde denk geldik. Eşlerimiz de anlaştı. Ben de bir şey gördü ki içi ısındı bana. Benim de aynı şekilde ona. Galatasaray'a çok yakışıyor ve umarım uzun yıllar kalır" diye konuştu.
Volkan Demirel'in rüya ilk 11'i ise şöyle:
Kaleci: Muslera
Sağ bek: Gökhan Gönül
Stoper: Luciano
Sol bek: Roberto Carlos
Stoper: Egemen Korkmaz
Orta saha: Stephen Appiah
Orta saha: Franck Ribéry
Orta saha: Emre Belözoğlu
Orta saha: Alex de Souza
Forvet: Ricardo Quaresma
Forvet: Didier Drogba