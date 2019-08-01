TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Volkan Şen'i transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamada, mavi-lacivertlilerin 32 yaşındaki kanat oyuncusu Volkan ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi.
Şen'in boş mukaveleye imza atarak takımla çalışmalara başladığı bildirildi.
Bursaspor, Trabzonspor ve Fenerbahçe'de forma giyen Volkan Şen, en son Konyaspor'da oynamıştı.
Volkan Şen Adana Demirspor'da
Anadolu AjansıSpor
Mavi-lacivertliler, Volkan Şen'le 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.
TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Volkan Şen'i transfer etti.