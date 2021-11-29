Williams F1 Takımı'nın kurucusu Frank Williams, hayatını kaybetti

Formula 1'in köklü takımlarından Williams Racing'in kurucusu Frank Williams, 79 yaşında hayatını kaybetti.

Haberler 29.11.2021 - 15:40

Williams F1 Takımı'nın kurucusu Frank Williams, hayatını kaybetti

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tarihinin en başarılı takımlarından olan Williams Racing'in kurucusu Sir unvanlı Frank Williams, 79 yaşında hayatını kaybetti.

Williams F1 takımı, yazılı bir açıklama yaparak Williams’ın ölüm haberini duyurdu.

Açıklamada şöyle denildi:

"Williams ailesi olarak Williams Racing'in kurucusu ve eski takım patronu Sir Frank Williams'ın 79 yaşında vefat ettiğini açıklamaktan büyük üzüntü duyuyorum.”

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Frank Williams, Formula 1 tarihinin en uzun süre takım patronluğunu yapan kişiydi.

Takım, 1980'ler ve 1990'lar boyunca Formula 1'deki en başarılı takımlardan biri haline geldi.

1986'da geçirdiği trafik kazası sonrası yürüyemeyen Frank Williams, 2013'te yetkilerini, yardımcı takım direktörü unvanıyla kızı Claire'e devretmişti.

2020'de ABD merkezli yatırım şirketi Dorilton Capital'a satılan Williams F1 Takımı, 2012 İspanya Grand Prix'sinden beri yarış, 1997'den bu yana ise herhangi bir şampiyonluk kazanamadı.

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