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Xabi Alonso'ya 8 yıl hapis cezası isteniyor

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Spor

Xabi Alonso, 2010-2012 arasında 4.9 milyon euroluk imaj hakları içinvergi kaçakçılığıyla suçlanmış ama mahkemede beraat etmişti. Madrid'de bir yargıç davayı tekrar açarak eski futbolcunun 8 yıl hapis cezasıyla yargılanmasını istedi.

Xabi Alonso'nun başı yine vergi problemiyle ağrıyacak... Eski futbolcu, daha önce İspanya'da imaj haklarını saklayıp vergi kaçırmakla yargılanarak beraat etmişti. Ancak Madrid'de bir yargıç dosyayı tekrar açtı. Xabi Alonso üç ayrı vergi sahtekarlığından toplam 8 yıl hapis istemiyle yargılanacak.

El Confidencial'da yer alan habere göre, Alonso vergi danışmanlarının Madeira'daki bir offshore hesapta gelir sakladığı  yönündeki iddiaları reddediyor. Dosya daha önce Madeira'nın Avrupa Birliği toprağı sayılması ve vergi cenneti olmadığı gerekçesiyle kapanmıştı.

Yeni dava, Alonso'nun 2010-2012 döneminde Madeira'daki Kardzali adındaki bir şirkette 4.9 milyon euroluk imaj haklarını gizlediği iddiasıyla açıldı.

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