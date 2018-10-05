Türk Lirası'nın değerini korumak amacıyla 13 Eylül'de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi sonrasında, dövizli sözleşmelerde TL dönemi getiren tebliğ görüşe açıldı.

Tebliğde “Türkiye’de yerleşik kişiler; yurtdışında ifa edilecekler dışında kalan iş sözleşmelerinde sözleşme bedelini ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerini döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştıramazlar” ifadeleri yer alıyor. Bu maddeyle beraber Türk futbolcularının dövizle sözleşme yapması engelleniyor. Devam eden anlaşmalarda da TL ödemesi yapılacak.

Aynı maddenin A fıkrasına göre, "Türkiye Cumhuriyeti ile vatandaşlık bağı bulunmayan Türkiye’de yerleşik kişilerin akdedecekleri, taraf olduğu iş sözleşmelerinde, sözleşme bedelinin döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılması mümkündür” denildi. Bu açıklama ile birlikte de yabancı futbolcuların sözleşmeleri döviz kurundan devam edebilecek.



KULÜPLER MUTABIK KALDIĞINI AÇIKLADI

Geçtiğimiz hafta Kulüpler Birliği Genel Kurulu sonrası Başkan Fikret Orman, "Yerleşik oyuncular, hocalar, aynı zamanda menajerlerle TL’ye dönülmesi üzerine kararname gereği de zaten öyle. Bütün kulüpler mutabık kaldı” dedi.

KRİTİK TARİH 2 OCAK 2018

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın hazırladığı tebliğe göre, TL ile sözleşme için taraflar arasında öncelikle mutabakat aranacak.



Taraflar anlaşamazsa 2 Ocak 2018 öncesindeki sözleşmeler için 2 Ocak kuru dikkate alınacak. 2 Ocak 2018 sonrasındaki sözleşmelerde sözleşme tarihindeki kur geçerli olacak. Dolar kuru 2 Ocak'ta 3,76 seviyesindeydi.

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