"Yeni bir ekip kuruyoruz"

A Mili Takım'ın İrlanda Cumhuriyeti ile yarın oynayacağı özel maç öncesi Antalya Stadyumu’nda milli oyuncu Okay Yokuşlu ile basın toplantısı düzenleyen Lucescu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Yurt dışında oynayan Hakan Çalhanoğlu, Enes Ünal, Cengiz Ünder ve Cenk Tosun’un performanslarıyla ilgili bir soru üzerine Lucescu, oyuncu ekibinin yarıdan fazlasının yurt dışında oynadığını kaydetti.



Milli takıma gelebilecek ve gelemeyecek futbolcuların olduğunu dile getiren Lucescu, "Dışarıda başka genç oyuncularımız da var. İnşallah onlar da bir gün gelip bize katılmaya karar verirler. Emre Mor, Enes gibi bazı oyuncularımız kulüp değiştirdi. Onların hepsi bireysel becerileri yüksek, kendi kulüplerinde önemli oyuncu pozisyonuna geldiler. Bu da çok becerikli iyi oyuncular olduklarını gösteriyor. Büyük yetenekli oyuncuların yanında olan oyuncularımız var. Bu da onlara ve milli takıma katkı sağlıyor. Bireysel becerinin dışında gençlerle beraber iyi bir çekirdek oluşturmaya çalışıyoruz. Kazanan bir ekip oluşturmaya çalışıyoruz. Bu sefer ne yazık ki Emre Mor bizimle olamıyor. Kulüp doktorunun bize vermiş olduğu bir rapor var. Kendisiyle de görüştüm. 38 derece ateşi vardı, yazık tabi ki" diye konuştu.



"MİLLİ TAKIMIN GELECEĞİNİ SAĞLAYACAK GENÇ OYUNCULAR VAR"



Dünkü antrenmanda Cengiz Ünder’in bir sakatlık yaşadığını dile getiren Mircea Lucescu, "Onu biraz cesaretlendiriyoruz ama sakatlık yaşadı. Ama Okay, Çağlar diğer genç oyuncularla Türk Milli Takımı'nın geleceğini sağlayacak genç oyuncular var tabi ki. Hepsi beraber oynayacaklar, bu iyi olacak. Bunların hepsi iyi oyuncular. Söylediklerimizin dışındakiler de iyi oyuncular. Umut ediyorum ki inanarak bir şeyi başaracağız ve daha iyiye gideceğiz” ifadelerini kullandı.



"OYUNCULARI SEYRETTİM"



Rumen teknik adam, "Çalkantılı bir dönemin ardından kendinizi nasıl hissediyorsunuz?" sorusuna, şöyle cevap verdi:



“Kolay değildi. Kasım ayından beri oyuncuları görmedim. Çok felaketti. 50 maçtan fazla canlı şekilde seyrettim oyuncuları, seyretmeye çalıştım. Yabancı futbolcuların çok olması hala duruyor. O yüzden kolay olmuyor. Sürekli kulüplerinde oynayan Türk oyuncuları görebilmek kolay olmuyor. Gençlerinde milli takımın çekirdeği olması imkanı tanıyor. Gelecek maçlarda Ali, Hasan, Gökhan gibi görmediğiniz oyuncuları da gelecekte göreceğiz. Ama daha başkaları da olacak. Dostluk maçları bunlar. Gençlere kendilerini ifade edebilmek, şahsiyetini ortaya koyabilme imkanına tanıyacak maçlar. Önemli maçlar, tabi ki bunun farkındalar, biliyorlar. İki antrenmanımız oldu, çok konuştuk, çok toplantılar yaptık. Ne yapacağımızı, ne yapmamız gerektiğini konuştuk. Sorumluklarını biliyorlar, bunların hepsini konuştuk. Tabi bunlar önemli şeyler. Türk futboluna çok hizmetleri olacak oyuncular bu görecekleriniz. Diğer gelememiş olanları gelemeyenleri, çağırmadıklarımız da hizmet etmiş oyunculardır. Onlarda tekrardan gelebilirler.”



"17 AYRI TAKIMDAN GELİYORLAR"



Milli takımın iyi bir yolda olduğunun altını çizen tecrübeli teknik adam, sözlerini şöyle sürdürdü:



“İyi bir oyuncu ekibim var. İyi bir teknik ekibimiz var. Homojen bir oyuncu grubu kurmaya çalışıyorum. 26 oyuncu çağırıyoruz ama 17 ayrı kulüpte oynayan oyuncular. Her oyuncu değişik ilişkiler ve kültürlerden geliyor. Ama burada en önemlisi bireylerin arkadaşlık grubunun homojen şekilde olduğunu, beraberlik içinde yapmalarını istiyoruz. Her maçın ayrı bir tecrübesi var tabi ki bu maçın da çok yardımı olacaktır diye düşünüyorum.”



"TÜRKİYE’DE HERKES ON NUMARA OYNAMAK İSTİYOR"

"Hakan ve Cengiz’in performansına göre nasıl bir sistem kurmayı planlıyorsunuz?" sorusuna Lucescu, “Herkes sistemden konuşuyor. Önemli olan oyunun senkronizasyonu dinamiğidir. 4+2+3+1’de bile Hakan ve Cengiz çok rahat oynarlar. Hakan ve Cengiz rahat oynayabilirler. Bu çok fazla bir şeyi değiştirmez. Orta sahamızın biraz daha ofansif olması gerekiyor. Türkiye’de herkes 10 numara oynamak istiyor. Emre, Oğuzhan, Hakan, Yusuf herkes çok becerikli ama hepsi, 10 numara oynamak istiyor. Sahanın başka yerlerinde de oynayabileceklerini göstermek istiyorum. Bazen sahada karışıklık oluyor. Yavaş yavaş ne yapmamız gerektiğini onlar da anlayacak. Bu ekip, 4+1+4+1’den 4+2+3+1’i rahatlıkla oynayabilir. Enes’le birlikte 4+4+2’de oynayabiliriz. Hakan, Milan’da Gattuso ile birlikte faydalı maçlar çıkarıyor. Oyun disiplini çok önemli. Oyunun organizasyonunu garanti altına almak için oyun disiplini çok önemli. Bunu yaptığınız zaman iyi olur. Genç Türk oyuncuların problemi bu aslında. Herkes 10 numara oynamak istiyor. Bireysel beceriyi de bırakamayız. Müthiş bir beceri var” diye cevapladı.



"GELECEK YILLARI DÜŞÜNÜYORUZ"



"2020’de kadroda 30’lu yaşlarda futbolcunun yer almasını planlıyor musunuz?" sorusuna da ay-yıldızlı ekibin teknik patronu şöyle cevap verdi:

“5-6 oyuncumuz 25’inde. 23-24 yaşında oyuncularımız da var. Tabi ki genç oyuncuların etrafında daha tecrübeli oyuncular olması lazım. 2020 ve 2024’de oynayabilir hepsi bunların. Bizim yapmak istediğimiz de bu yeni bir ekip kuruyoruz. Gelecek yılları düşünerek bunları yapıyoruz. 6-8 sene arasında oynayabilecek aynı oyuncularla oynayabilecek, aynı yaşlarda ekip kurmak istiyoruz. Bizim aynı yaş grubunda ekip kurmuşluğumuz var şu anda. Aynı eğitimden geçen, aynı davranışları, aynı saygı ve sevgiyi beraber yakalamış oyuncu grubumuz var. Beraber iyi arkadaşlıklarla bu grup uzun süre milli takıma ait olduğunu hissedecek ve o aidiyet duygusuna sahip olacak oyunculardan kurulu olmasına dikkat ediyoruz.”



OKAY YOKUŞLU: KADROYA GÜVENIYORUM



Milli oyuncu Okay Yokuşlu ise, milli takımın yeni yapılanmasıyla ilgili görüşlerini paylaşarak, "Bu kampa yeni katılan arkadaşlarımız oldu. Mevcut kadroya, yapılanmaya çok güveniyorum, kaliteli bir ekibe sahibiz. Aynı zamanda birbirimizle iyi ilişkimiz, oyuncu yapısı ve oyun karakteri anlamında kaliteli oyuncularımız var. Sadece bunlar yeterli değil. Birbirimizle oynamak başarı elde etmek, tanımak bunlar çok önemli. Güveniyorum ve umarım her şey çok daha güzel olacak” açıklamasını yaptı.



"DÜNYA KUPASI’NDA OLAMAMAK ÜZÜCÜ"



"Dünya Kupası’na gidememek takıma nasıl yansıyor? sorusuna ise Yokuşlu, “Dünya Kupası'na gitmek hem bizim için hem ülkemiz için çok önemliydi. Dünya Kupası’nda olamamak herkesi üzüyor, sadece bizleri değil, ülkemizi üzüyor. Geçmişi değiştiremiyoruz, önümüze odaklanmalıyız. Bir yapılanma var. Bu kadroya güveniyorum. Orada olamamak üzücü” cevabını verdi.