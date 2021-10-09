Yunanistan'ı Bakasetas ve Pelkas uçurdu

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu'nda Gürcistan ile Yunanistan karşı karşıya geldi.



Gürcistan'ın başkenti Batum'de oynanan mücadeleyi konuk Yunanistan 2-0 kazandı.



Yunanistan'a galibiyeti getiren golleri 90. dakikada penaltıdan Anastasios Bakasetas ve 90+5. dakikada Dimitrios Pelkas kaydetti.



Bu sonuçla Yunanistan puanını 9'a çıkarırken ev sahibi Gürcistan ise 1 puanda kaldı.



Grubun diğer mücadelesinde ise İsveç sahasında Kosova'yı 3-0 mağlup etti.