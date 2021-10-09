Yunanistan'ı Bakasetas ve Pelkas uçurdu

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu maçında Yunanistan, Gürcistan'ı 2-0 mağlup etti. Komşu'nun gollerini Bakasetas ve Pelkas kaydetti.

Haberler - Ntvspor 09.10.2021 - 21:12

Yunanistan'ı Bakasetas ve Pelkas uçurdu

2022 FIFA Avrupa Elemeleri B Grubu'nda Gürcistan ile karşı karşıya geldi.

Gürcistan'ın başkenti Batum'de oynanan mücadeleyi konuk 2-0 kazandı.

'a galibiyeti getiren golleri 90. dakikada penaltıdan Anastasios Bakasetas ve 90+5. dakikada Dimitrios Pelkas kaydetti.

Bu sonuçla puanını 9'a çıkarırken ev sahibi Gürcistan ise 1 puanda kaldı.

Grubun diğer mücadelesinde ise İsveç sahasında Kosova'yı 3-0 mağlup etti.

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