Trabzonspor’a veda ederek Fransa’nın yolunu tutan Yusuf Yazıcı, Lille formasını giydi.
12 numaralı Lille formasını sırtına geçiren Yusuf, sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaşarak ‘Vira bismillah’ notunu paylaştı.
KULÜP TESİSLERİNDEN İLK KARELER
Yusuf Yazıcı Trabzonspor’da 97 numaralı formayı giyiyordu. Trabzonspor’un transferi kısa süre içerisinde KAP’a açıklaması bekleniyor. Yusuf'un Lille'deki forma numarası 12... Bu transferle Yusuf, Lille'de milli futbolcu Zeki Çelik'le de takım arkadaşı oldu...
17,5 MİLYON EURO + 1 STOPER VE % 20 PAY
Lille, Yazıcı için Karadeniz ekibine 17,5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Ayrıca Fransız kulübü, bu rakamın yanı sıra Portekizli stoper Edgar Miguel Ié'yi bonservisiyle Trabzonspor'a gönderecek. Bordo mavililer, Yusuf Yazıcı'nın bir sonraki satışından da yüzde 20 pay alacak.
NİHAT ÖZDEMİR BU GECE NTV'DE