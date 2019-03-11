Real Madrid'de teknik direktör Santiago Solari dönemi kısa sürdü. Şampiyonlar Ligi ve Copa del Rey'de havlu atan, La Liga'da ise lider Barcelona'nın gerisinde kalan Madrid ekibi, Zinedine Zidane'nı bir kez daha takımın başına getirdi.



Real Madrid, Fransız teknik adamla 30 Haziran 2022'ye kadar sözleşme imzalandığını açıkladı.



2016 Ocak ayında Rafa Benitez'in yerine göreve gelen Zidane, görevde kaldığı 2.5 yılda Real Madrid'e 3 Şampiyonlar Ligi ve bir de Lig şampiyonluğu yaşamıştı.



Real Madrid, TSİ 22.00'de 46 yaşındaki teknik adam için başkan Florentino Perez'in de katılacağı bir basın toplantısı düzenleyecek.