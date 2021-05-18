Ziraat Türkiye Kupası Finali Antalyaspor - Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Son şampiyon Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Fraport TAV Antalyaspor ile mücadele edecek.

İzmir’de Gürsel Aksel Stadı’nda oynanacak olan karşılaşma bu akşam 20.45’te başlayacak.



42 haftanın ardından şampiyonluğa ulaşan siyah-beyazlı ekipte hedef sezonu 2 kupayla kapatarak, çifte sevinç yaşamak. Antalyaspor ise ligi düşme hattının sadece 2 basamak üstünde 16. sırada bitirirken, kötü geçen sezonu kupayla taçlandırmak istiyor.

Bu sene 59. kez düzenlenen Türkiye Kupası finali A Spor’dan şifresiz olarak yayınlanacak.

Antalyaspor ve Beşiktaş arasında bu sezon Spor Toto Süper Lig’de oynanan 2 karşılaşma da 1-1 beraberlikle tamamlandı.



ANTALYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL 11’LER



Beşiktaş: Utku, Rosier, Welinton, Vida, Rıdvan, Souza, Ghezzal, Atiba, Necip, N’Koudou, Larin



Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Naldo, Kudryashov, Hakan, Nuri, Eren, Fredy, Amilton, Podolski



Beşiktaş’ta Aboubakar, Oğuzhan, Cenk Tosun ve Hasic sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Kırmızı-Beyazlı ekipte ise sakatlıkları devam eden Serdar Gürler ve Gökdeniz forma giyemeyecek.