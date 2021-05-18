Ziraat Türkiye Kupası Finali Antalyaspor - Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Antalyaspor ve Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Antalyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Sakat ve cezalı oyuncular kimler?

18.05.2021 - 12:59

Ziraat Türkiye Kupası Finali Antalyaspor - Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda?

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Beşiktaş 16. şampiyonluğuna ulaştı

Son şampiyon Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Fraport TAV Antalyaspor ile mücadele edecek.

İzmir’de Gürsel Aksel Stadı’nda oynanacak olan karşılaşma bu akşam 20.45’te başlayacak.

42 haftanın ardından şampiyonluğa ulaşan siyah-beyazlı ekipte hedef sezonu 2 kupayla kapatarak, çifte sevinç yaşamak. Antalyaspor ise ligi düşme hattının sadece 2 basamak üstünde 16. sırada bitirirken, kötü geçen sezonu kupayla taçlandırmak istiyor.

Bu sene 59. kez düzenlenen Türkiye Kupası finali A Spor’dan şifresiz olarak yayınlanacak.

Antalyaspor ve Beşiktaş arasında bu sezon Spor Toto Süper Lig’de oynanan 2 karşılaşma da 1-1 beraberlikle tamamlandı.

ANTALYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL 11’LER

Beşiktaş: Utku, Rosier, Welinton, Vida, Rıdvan, Souza, Ghezzal, Atiba, Necip, N’Koudou, Larin

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Naldo, Kudryashov, Hakan, Nuri, Eren, Fredy, Amilton, Podolski

Beşiktaş’ta Aboubakar, Oğuzhan, Cenk Tosun ve Hasic sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Kırmızı-Beyazlı ekipte ise sakatlıkları devam eden Serdar Gürler ve Gökdeniz forma giyemeyecek.

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