Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında sahasında TFF 1. Lig ekiplerinden Altaş Denizlispor ile karşı karşıya gelecek. Peki, Galatasaray - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak? Süper Lig'de 7 hafta sonra galip gelen Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda bugün (28 Aralık Salı) Altaş Denizlispor'u konuk edecek.Statü gereği tur, tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Karşılaşmayı kazanan takım, son 16 turuna yükselecek.GALATASARAY - ALTAŞ DENİZLİSPOR MAÇI NE ZAMAN?Nef Stadı'nda oynanacak müsabaka, 28 Aralık Salı günü saat 21.00'de başlayacak. Karşılaşma A Spor'dan naklen yayınlanacak.