Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu

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Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli oldu.



İşte eşleşmeler:



Trabzonspor - BB Erzurumspor

GMG Kırklarelispor - Fenerbahçe



Yarı finalde Trabzonspor - BB Erzurumspor eşleşmesinin galibiyle Fenerbahçe - GMG Kırklarelispor eşleşmesinin galibi karşılaşacak.



Alanyaspor-Galatasaray

Antalyaspor-Sivasspor

Bu eşleşmelerin galibi de yarı finalde karşı karşıya gelecek.

ÇEYREK VE YARI FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final ilk maçları 4, 5 ve 6 Şubat; rövanşları ise 11, 12 ve 13 Şubat 2020 tarihlerinde oynanacak.

Yarı final ilk karşılaşmaları 3, 4 veya 5 Mart'ta, rövanş maçları ise 21, 22 veya 23 Nisan'da yapılırken, Ziraat Türkiye Kupası'nın final maçı 21 Mayıs 2020 tarihinde oynanacak.

