Ziraat Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki kura çekimine TFF Başkan Vekili Ali Düşmez, federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katıldı.



Beşinci turun kura çekiminde, geçen sezon Spor Toto Süper Lig'i ilk 5 sırada bitiren Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Demir Grup Sivasspor ile 4. tur müsabakalarını geçen 27 takım olmak üzere toplam 32 takım yer aldı.



Son şampiyon Beşiktaş Süper Lig'in diğer ekibi Altay, Fenerbahçe TFF 2. Lig ekibi Afjet Afyonspor'la, Galatasaray Spor Toto 1. Lig'den Altaş Denizlispor, Trabzonspor ise 1. Lig'den Beypiliç Boluspor'la eşleşti



Tek maç eleme usulüne göre, 28, 29 ve 30 Aralık'ta seri başı takımların sahasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu'nda eşleşmeler şu şekilde oluştu:

Kasımpaşa- Kocaelispor



VavaCars Fatih Karagümrük-Bodrumspor



Demir Grup Sivasspor-MKE Ankaragücü



Yukatel Kayserispor-68 Aksaray Belediyespor



İttifak Holding Konyaspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor



Trabzonspor-Beypiliç Boluspor



Aytemiz Alanyaspor-Mardin 1969



Göztepe-Yılport Samsunspor



Atakaş Hatayspor-Nasadoge Menemenspor



Fraport TAV Antalyaspor-GZT Giresunspor



Fenerbahçe-Afjet Afyonspor



Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor



Adana Demirspor-Ankaraspor



Gaziantep Futbol Kulübü- Bursaspor



Galatasaray-Altaş Denizlispor



Beşiktaş-Altay