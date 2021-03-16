Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk finalist Beşiktaş (Beşiktaş-Başakşehir maç sonucu)

ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 16.03.2021 - 23:23
Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk finalist belli oldu.
Beşiktaş, normal süresi 2-2 biten ve uzatmalara giden maçta Medipol Başakşehir'i 3-2 mağlup ederek finale yükseldi.
Vodafone Park'ta oynanan mücadedele siyah-beyazlıların golleri 17. dakikada Vincent Aboubakar, 22. dakikada Domagoj Vida ve 102. dakikada Cyle Larin'den geldi.
Başakşehir'in gollerini ise 60. dakikada Deniz Türüç ve 77. dakikada Giuliano kaydetti.
Siyah-beyazlılar finalde Fraport TAV Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasının galibiyle karşılaşacak.