Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu heyecanı başlıyor

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu, yarın oynanacak 3 karşılaşmayla başlayacak. Son 16 turu maçları Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri devam edecek.

Haberler - Anadolu Ajansı 07.02.2022 - 09:46

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu heyecanı başlıyor

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son 16 turu, tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Rakiplerine üstünlük sağlayacak takımlar, çeyrek finale yükselecek.

Türkiye Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, kupada son 16 turu maçlarının programı şöyle:

YARIN

14.30 Kasımpaşa-Gaziantep FK (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

17.30 VavaCars Fatih Karagümrük-İttifak Holding Konyaspor (Atatürk Olimpiyat)

20.30 Fenerbahçe-Yukatel Kayserispor (Ülker)

9 ŞUBAT ÇARŞAMBA

13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Demir Grup Sivasspor (Bandırma 17 Eylül)

17.30 Atakaş Hatayspor-Fraport TAV Antalyaspor (Yeni Hatay)

20.30 Altaş Denizlispor-Trabzonspor (Denizli Atatürk)

10 ŞUBAT PERŞEMBE

17.30 Aytemiz Alanyaspor-Adana Demirspor (Bahçeşehir Okulları)

20.30 Beşiktaş-Göztepe (Vodafone Park)

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