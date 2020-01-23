Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor çeyrek finalde

Bordo-mavililer; normal süresi ve uzatma dakikaları 2-0 biten maçta Yukatel Denizlispor'a penaltılarda 4-2 üstünlük sağlayıp tur atladı.

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Son dakika haberi! Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında Yukatel Denizlispor ile Trabzonspor karşılaştı.

Trabzon'daki ilk maçı 2-0 kaybeden Yukatel Denizlispor, sahasında 2-0 kazanınca karşılaşma uzatmalara gitti.

Ege ekibinin gollerini 14'te Oscan Estupinan ve 23'te Recep Niyaz kaydetti. Trabzonspor'da Alexander Sörloth, 51'de penaltı atışından yararlanamadı.

Yukatel Denizlispor'da Muhammet Özkal, 120'de; konuk takımda ise Anthony Nwakaeme, 90+5'te çift sarıdan kırmızı kart gördü.

İki uzatma devresinde de başka gol olmayınca penaltı atışlarına geçildi. Penaltılarda Yukatel Denizlispor'a 4-2 üstünlük sağlayan Trabzonspor, kupada adını çeyrek finale yazdırdı.

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