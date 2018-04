Zlatan Ibrahimovic LA Galaxy formasıyla ilk maçında 20 dakika oynadı 2 gol attı

İlişkili Haberler Zlatan İbrahimovic: Aslan aç

Zlatan Ibrahimovic'in LA Galaxy macerası muhteşem başladı. Takımının Los Angeles FC'yi konuk ettiği maçta sonradan oyuna giren Zlatan galibiyet golüyle birlikte 32 metreden attığı gollerle taraftarı mest etti.

Manchester United ile yolları ayıran ve Amerika Major Lig ekiplerinden LA Galaxy ile anlaşan 36 Zlatan Ibrahimovic, ilk maçta taraftarın gönlünü feth etti. Karşılaşmaya yedek başlayan İsveçli oyuncu, son 20 dakikasında oynadığı maça 2 gol sığdırdı.

Konuk ekip, 5 ve 26. dakikada Carlos Vela'nın golleriyle 2-0'ı buldu. 48'de Daniel Steres'in kendi kalesine attığı gol, konuk ekibi 3-0 öne geçirdi.



61'de Sebastian Lletget ev sahibini umutlandırdı. 73'te Chris Pontius'un sayısı farkı 1'e indirdi. 71'de Lletget'in yerine oyuna giren Zlatan Ibrahimovic, tüm spotların üzerine çevrilmesine neden oldu. Önce 77. dakikada yaklaşık 32 metreden harika bir vuruşla ağları havalandırdı ve skoru 3-3'e getirdi.



Maçta son sözü yine Zlatan söyledi ve 90+1'deki golüyle takımına galibiyete getirdi.

Ibrahimovic, ABD basınına yaptığı açıklamada, "Maçta 3-0 geride olduğumuz sürede heyecanla oyuna girmeyi bekledim. Heyecanım, zor durumdaki takımım için bir şeyler yapma isteğim nedeniyle her geçen dakika arttı. Geçmişe bakarsanız oynadığım her takımda çıktığım ilk maçta gol atmayı başardım. Bunun değişmesine izin veremezdim. Stattaki genç futbolseverlere çılgınca goller atarak örnek olmak istedim. Taraftarlar Zlatan'ı istedi, ben de onlara Zlatan'ı verdim" ifadelerini kullandı.



Uzun süredir forma giymediği için karşılaşmada zorlandığını belirten Ibrahimovic, "Maç eksiğim nedeniyle sahada olduğum 20 dakikalık sürede 40 karşılaşmaya çıkmışım gibi hissettim ancak taraftarlar sizi desteklediğinde oynamak daha kolay oluyor. Sizi güzel karşılayan bir camia olduğunda her şey daha da kolaylaşıyor. İşler güzel gittiğinde takım arkadaşlarınızın mutluluğunu görebiliyorsunuz ve bunun devam etmesini istiyorsunuz. Yine de maç bittiğinde mutlu oldum çünkü daha fazla oynayabileceğimi düşünmüyordum" şeklinde konuştu.