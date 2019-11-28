Zlatan Ibrahimovic'in heykelini ateşe verdiler

Zlatan Ibrahimovic'in İsveç'te yaptığı futbol yatırımı, yıldız golcünün eski takımı Malmö'nün taraftarlarını kızdırdı.

38 yaşındaki futbolcu, Hammarby'nin hisselerinin %50'sini satın aldı. Ancak Malmö taraftarları, eski oyuncularının bu eylemini ihanet olarak görüyor. Zlatan'ın bu hamlesi Malmö cephesinde tepkiyle karşılanırken oyuncunun heykeline de çeşitli sabotajlar yapıldı.



Malmö'de doğup büyüyen ve uzun yıllar bu kentin takımı için top koşturan Zlatan Ibrahimovic, dikilen heykeliyle 2019'un Ekim ayında ölümsüzleştirilmişti. Ancak Malmö şehrindeki heykele bugünlerde ilgiden çok öfke var.

