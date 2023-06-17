A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın rakibi Slovakya

FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda D Grubu'nda yer alan A Milli Kadın Basketbol Takımı, grubun üçüncü maçında yarınki rakibi Slovakya ile tarihinde 15. kez mücadele edecek.

Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan (TBF) yapılan açıklamaya göre, iki takım ilk kez 14 Mayıs 1997 tarihinde İstanbul'da gerçekleştirilen ikili temas müsabakasında karşılaştı.



Millileri müsabakayı 74-40'lık skorla kaybetti.



Ay-yıldızlılar 17 Haziran 2013 tarihinde organize edilen Avrupa Şampiyonası'nda Fransa'da karşı karşıya geldiği Slovakya'yı 66-48 yendi.

İki takımın son buluşması FIBA 2017 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda gerçekleşti. 24 Haziran 2017'de Prag'da oynanan müsabakayı milliler 72-56'lık skorla kazandı.



Türkiye ile Slovakya arasında daha önce oynanan 14 müsabakadan 8'ini ay-yıldızlılar kazanma başarısı gösterdi.