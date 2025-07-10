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Beşiktaş'ın anlaştığı Orkun Kökçü'nün İstanbul'a geliş tarihi belli oldu: 1 dakika bile forma giyse 30 milyon euro ödenecek

Milli futbolcu Orkun Kökçü'nün transferinde sona yaklaşan Beşiktaş'ın Benfica ile anlaşmasındaki ayrıntılar ortaya çıktı.

Beşiktaş'ın anlaştığı Orkun Kökçü'nün İstanbul'a geliş tarihi belli oldu: 1 dakika bile forma giyse 30 milyon euro ödenecek

Yaz transfer dönemine hızlı bir giriş yapan 'ta hareketli günler yaşanıyor.

Transferi sol bek David Jurasek ve santrfor Tammy Abraham'la açan siyah - beyazlıların gündemi bir süredir Orkun Kökçü...

Teknik Direktörü Bruno Lage ile yaşadığı büyük tartışmanın ardından takımdan ayrılmak isteyen milli futbolcu, kulüp yönetimiyle görüşmüştü.

RESMİ GÖRÜŞME BAŞLAMIŞTI

Portekizli yetkililere Beşiktaş'a gitmek istediğini net bir şekilde ifade eden Kökçü için devreye giren siyah - beyazlılar, geçtiğimiz gün resmi görüşmelere başlamıştı.

Beşiktaş'ın anlaştığı Orkun Kökçü'nün İstanbul'a geliş tarihi belli oldu: 1 dakika bile forma giyse 30 milyon euro ödenecek - 1

Başkanı Serdal Adalı'nın da "Alacağım" ifadelerini kullandığı Kökçü'nün transfer ayrıntılarıyla ilgili Portekiz'den dikkat çeken bir haber gündeme geldi.

BEŞİKTAŞ'IN TEKLİFİ

A Bola'nın haberine göre Beşiktaş, Orkun Kökçü için 'ya satın alma opsiyonlu 1 yıllık kiralama teklifinde bulundu.

SATIN ALMA OPSİYONU

Siyah - beyazlıların, satın alma opsiyonu olarak 25 milyon euro'luk bir bedel belirlediği ve 5 milyon euro da bonus eklediği kaydedildi.

SÖZLEŞMESİ

Ayrıca Orkun Kökçü ile yapılacak olan sözleşmenin de 4 yıllık olacağı aktarıldı.

Beşiktaş'ın anlaştığı Orkun Kökçü'nün İstanbul'a geliş tarihi belli oldu: 1 dakika bile forma giyse 30 milyon euro ödenecek - 2

ANLAŞMADA ÖZEL MADDE

Öte yandan sözleşmedeki özel maddede Orkun Kökçü'nün 'ta çıkacağı bir maçta, bir dakika bile forma giymesi halinde satın alma opsiyonunun devreye gireceği yazıldı.

İSTANBUL'A GELİŞ TARİHİ

O Jogo'nun haberine göre Orkun Kökçü transferi perşembe günü tamamlanacak ve milli futbolcu sağlık kontrolleri ve imza için cuma günü İstanbul'a gelecek.

Hollanda basınından 1908'in haberinde ise Beşiktaş, cumartesi günü Tüpraş Stadı'nda Orkun Kökçü için imza töreni düzenleyeceği ileri sürüldü.

PERFORMANSI

Bu sezon ile 55 maça çıkan 24 yaşındaki futbolcu, 12 gol - 11 asistlik bir performans sergiledi.

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