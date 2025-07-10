Beşiktaş'ın anlaştığı Orkun Kökçü'nün İstanbul'a geliş tarihi belli oldu: 1 dakika bile forma giyse 30 milyon euro ödenecek
Milli futbolcu Orkun Kökçü'nün transferinde sona yaklaşan Beşiktaş'ın Benfica ile anlaşmasındaki ayrıntılar ortaya çıktı.
Yaz transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Beşiktaş'ta hareketli günler yaşanıyor.
Transferi sol bek David Jurasek ve santrfor Tammy Abraham'la açan siyah - beyazlıların gündemi bir süredir Orkun Kökçü...
Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage ile yaşadığı büyük tartışmanın ardından takımdan ayrılmak isteyen milli futbolcu, kulüp yönetimiyle görüşmüştü.
RESMİ GÖRÜŞME BAŞLAMIŞTI
Portekizli yetkililere Beşiktaş'a gitmek istediğini net bir şekilde ifade eden Kökçü için devreye giren siyah - beyazlılar, geçtiğimiz gün resmi görüşmelere başlamıştı.
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın da "Alacağım" ifadelerini kullandığı Kökçü'nün transfer ayrıntılarıyla ilgili Portekiz'den dikkat çeken bir haber gündeme geldi.
BEŞİKTAŞ'IN TEKLİFİ
A Bola'nın haberine göre Beşiktaş, Orkun Kökçü için Benfica'ya satın alma opsiyonlu 1 yıllık kiralama teklifinde bulundu.
SATIN ALMA OPSİYONU
Siyah - beyazlıların, satın alma opsiyonu olarak 25 milyon euro'luk bir bedel belirlediği ve 5 milyon euro da bonus eklediği kaydedildi.
SÖZLEŞMESİ
Ayrıca Orkun Kökçü ile yapılacak olan sözleşmenin de 4 yıllık olacağı aktarıldı.
ANLAŞMADA ÖZEL MADDE
Öte yandan sözleşmedeki özel maddede Orkun Kökçü'nün Beşiktaş'ta çıkacağı bir maçta, bir dakika bile forma giymesi halinde satın alma opsiyonunun devreye gireceği yazıldı.
İSTANBUL'A GELİŞ TARİHİ
O Jogo'nun haberine göre Orkun Kökçü transferi perşembe günü tamamlanacak ve milli futbolcu sağlık kontrolleri ve imza için cuma günü İstanbul'a gelecek.
Hollanda basınından 1908'in haberinde ise Beşiktaş, cumartesi günü Tüpraş Stadı'nda Orkun Kökçü için imza töreni düzenleyeceği ileri sürüldü.
PERFORMANSI
Bu sezon Benfica ile 55 maça çıkan 24 yaşındaki futbolcu, 12 gol - 11 asistlik bir performans sergiledi.
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