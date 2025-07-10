Beşiktaş'ın anlaştığı Orkun Kökçü'nün İstanbul'a geliş tarihi belli oldu: 1 dakika bile forma giyse 30 milyon euro ödenecek

RESMİ GÖRÜŞME BAŞLAMIŞTI Portekizli yetkililere Beşiktaş'a gitmek istediğini net bir şekilde ifade eden Kökçü için devreye giren siyah - beyazlılar, geçtiğimiz gün resmi görüşmelere başlamıştı.

Yaz transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Beşiktaş 'ta hareketli günler yaşanıyor. Transferi sol bek David Jurasek ve santrfor Tammy Abraham'la açan siyah - beyazlıların gündemi bir süredir Orkun Kökçü... Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage ile yaşadığı büyük tartışmanın ardından takımdan ayrılmak isteyen milli futbolcu, kulüp yönetimiyle görüşmüştü.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın da "Alacağım" ifadelerini kullandığı Kökçü'nün transfer ayrıntılarıyla ilgili Portekiz'den dikkat çeken bir haber gündeme geldi.

BEŞİKTAŞ'IN TEKLİFİ



A Bola'nın haberine göre Beşiktaş, Orkun Kökçü için Benfica'ya satın alma opsiyonlu 1 yıllık kiralama teklifinde bulundu.

SATIN ALMA OPSİYONU



Siyah - beyazlıların, satın alma opsiyonu olarak 25 milyon euro'luk bir bedel belirlediği ve 5 milyon euro da bonus eklediği kaydedildi.

SÖZLEŞMESİ



Ayrıca Orkun Kökçü ile yapılacak olan sözleşmenin de 4 yıllık olacağı aktarıldı.