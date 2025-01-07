1. haftanın programı: Ziraat Türkiye Kupası'nda bu hafta hangi maçlar var?
Ziraat Türkiye Kupası'nın grup aşamasında oynanacak ilk hafta maçlarına geri sayım başladı. Futbolseverler destek verdikleri takımların maç tarihlerine odaklandı. Peki, Ziraat Türkiye Kupası'nda bu hafta hangi maçlar var?
Ziraat Türkiye Kupası'nın grup aşamasında ilk hafta maçları 4 karşılaşma ile başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 4 grupta 7, 8 ve 9 Ocak tarihlerinde oynanacak müsabakaların programı şöyle:
7 Ocak Salı:
A Grubu
13.00 MKE Ankaragücü-İskenderunspor (Eryaman)
15.30 Solwie Energy Fatih Karagümrük-Çaykur Rizespor (Atatürk Olimpiyat)
D Grubu
19.00 Net Global Sivasspor-Beşiktaş (BG Grup 4 Eylül)
21.00 Onvo Antalyaspor-Kocaelispor (Corendon Airlines Park Antalya)
8 Ocak Çarşamba
D Grubu
13.00 Kırklarelispor-Sipay Bodrum FK (Kırklareli Atatürk)
C Grubu
15.30 ikas Eyüpspor-Boluspor (Recep Tayyip Erdoğan)
20.30 Galatasaray-RAMS Başakşehir (RAMS Park)
A Grubu
18.00 Trabzonspor-Corendon Alanyaspor (Papara Park)
9 Ocak Perşembe:
B Grubu
13.00 Erzurumspor FK-Göztepe (Erzurum Kazım Karabekir)
18.00 Gaziantep FK-Uğur Okulları İstanbulspor (Gaziantep)
20.30 Kasımpaşa-Fenerbahçe (Recep Tayyip Erdoğan)
C Grubu
15.30 Ahlatcı Çorum FK-TÜMOSAN Konyaspor (Çorum Şehir)
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