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1. haftanın programı: Ziraat Türkiye Kupası'nda bu hafta hangi maçlar var?

Ziraat Türkiye Kupası'nın grup aşamasında oynanacak ilk hafta maçlarına geri sayım başladı. Futbolseverler destek verdikleri takımların maç tarihlerine odaklandı. Peki, Ziraat Türkiye Kupası'nda bu hafta hangi maçlar var?

1. haftanın programı: Ziraat Türkiye Kupası'nda bu hafta hangi maçlar var?

'nın grup aşamasında ilk hafta maçları 4 karşılaşma ile başlayacak. Türkiye Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 4 grupta 7, 8 ve 9 Ocak tarihlerinde oynanacak müsabakaların programı şöyle:

7 Ocak Salı:

A Grubu

13.00 MKE Ankaragücü-İskenderunspor (Eryaman)

15.30 Solwie Energy Fatih Karagümrük-Çaykur Rizespor (Atatürk Olimpiyat)

D Grubu

19.00 Net Global Sivasspor-Beşiktaş (BG Grup 4 Eylül)

21.00 Onvo Antalyaspor-Kocaelispor (Corendon Airlines Park Antalya)

8 Ocak Çarşamba

D Grubu

13.00 Kırklarelispor-Sipay Bodrum FK (Kırklareli Atatürk)

C Grubu

15.30 ikas Eyüpspor-Boluspor (Recep Tayyip Erdoğan)

20.30 Galatasaray-RAMS Başakşehir (RAMS Park)

A Grubu

18.00 Trabzonspor-Corendon Alanyaspor (Papara Park)

9 Ocak Perşembe:

B Grubu

13.00 Erzurumspor FK-Göztepe (Erzurum Kazım Karabekir)

18.00 Gaziantep FK-Uğur Okulları İstanbulspor (Gaziantep)

20.30 Kasımpaşa-Fenerbahçe (Recep Tayyip Erdoğan)

C Grubu

15.30 Ahlatcı Çorum FK-TÜMOSAN Konyaspor (Çorum Şehir)

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