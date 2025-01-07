1. haftanın programı: Ziraat Türkiye Kupası'nda bu hafta hangi maçlar var?

Ziraat Türkiye Kupası'nın grup aşamasında ilk hafta maçları 4 karşılaşma ile başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 4 grupta 7, 8 ve 9 Ocak tarihlerinde oynanacak müsabakaların programı şöyle:



7 Ocak Salı:



A Grubu



13.00 MKE Ankaragücü-İskenderunspor (Eryaman)



15.30 Solwie Energy Fatih Karagümrük-Çaykur Rizespor (Atatürk Olimpiyat)



D Grubu



19.00 Net Global Sivasspor-Beşiktaş (BG Grup 4 Eylül)



21.00 Onvo Antalyaspor-Kocaelispor (Corendon Airlines Park Antalya)



8 Ocak Çarşamba



D Grubu



13.00 Kırklarelispor-Sipay Bodrum FK (Kırklareli Atatürk)



C Grubu



15.30 ikas Eyüpspor-Boluspor (Recep Tayyip Erdoğan)



20.30 Galatasaray-RAMS Başakşehir (RAMS Park)



A Grubu



18.00 Trabzonspor-Corendon Alanyaspor (Papara Park)



9 Ocak Perşembe:



B Grubu



13.00 Erzurumspor FK-Göztepe (Erzurum Kazım Karabekir)



18.00 Gaziantep FK-Uğur Okulları İstanbulspor (Gaziantep)



20.30 Kasımpaşa-Fenerbahçe (Recep Tayyip Erdoğan)



C Grubu



15.30 Ahlatcı Çorum FK-TÜMOSAN Konyaspor (Çorum Şehir)