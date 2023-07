1. Lig fikstürü belli oldu: Yeni Malatyaspor ligden çekildi

Trendyol 1. Lig'de 2023-2024 sezonunun fikstür çekimi, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi.



Trendyol 1. Lig'de, 6 Şubat 2023'de meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen kulüplerden Yeni Malatyaspor'un katılamayacak olması nedeniyle 18 takım üzerinden rekabet edilecek.





34 hafta sürecek mücadeleler sonunda, ilk iki takım doğrudan Süper Lig'e yükselirken, bir takım da play-off mücadeleleri sonrası Süper Lig'e katılabilecek. Son üç sırada bulunan takımlar ise 2. Lig'e düşecek.



Mücadeleler 11, 12, 13 ve 14 Ağustos'ta başlayacak ve sezonun ilk yarısı 25 Aralık'ta son bulacak. 12 Ocak 2024'te başlayacak ikinci yarı ise, 12 Mayıs 2024'te son bulacak. Ardından play-off serisi ise 3 hafta sürecek.



Türkiye'de 31 Mart 2024'de gerçekleşecek yerel seçimler nedeniyle 28. hafta müsabakaları, hafta içi 2, 3 ve 4 Nisan 2024'de gerçekleşecek.



İLK KEZ KULLANILAN "FİKSTÜR ANAHTARI"



İlk kez kullanılan "fikstür anahtarı" sistemine göre hiçbir takım düzenli olarak başka takımı takip etmeyecek ve takımlar hiçbir zaman üst üste deplasman ya da iç sahada oynayamayacak.



Trendyol 1. Lig'de 2023-2024 sezonunun ilk hafta müsabakaları şöyle:



Gençlerbirliği - Ümraniyespor



Şanlıurfaspor - Altay



DyorEx Boluspor - Adanaspor



Ankara Keçiörengücü - Eyüpspor



Kocaelispor - Manisa FK



Tuzlaspor - Çorum FK



Erzurumspor FK - Bandırmaspor



Göztepe - Sakaryaspor



Bitexen Giresunspor - Bodrumspor



TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: "Marka değerimizin çok daha yukarılara çıkmasını arzu ediyoruz"



Kulüp temsilcileri ve TFF yöneticilerinin hazır bulunduğu fikstür çekimi öncesi konuşma yapan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Trendyol ile tarihi bir sponsorluk anlaşması yaptıklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:



"Önümüzdeki sezon ülkemizin dört bir yanından kulüplerimiz mücadele edecek. İnşallah çok daha çekişmeli, heyecanlı, keyifli bir sezon yaşayacağız. 1. Lig geçtiğimiz sezon büyük bir heyecana sahne oldu. Takımlar son haftaya üst lige çıkmak için yarıştı ve düşmemek içi son haftaya kadar mücadele etti. 11 Ağustos'ta 61. sezona 'merhaba' diyeceğiz. Hedefimiz, maçların dolu tribünler önünde centilmence oynanması, daha geniş kitlelerce izlenmesi, büyük heyecana sahne olması. Bu sebeple marka değerimizin çok daha yukarılara çıkmasını arzu ediyoruz."



Mehmet Büyükekşi, "1. Lig bizim için Anadolu demek. Futbolun coşkusunun ülkenin her noktasına yayılması demek. Taraftarlık ne kadar güçlü olursa ligimiz de güçlü olur demek." ifadelerini kullanarak, ilk defa bir inovasyon yarışması düzenlediklerini, binlerce başvuru aldıklarını, Anadolu kulüplerinin maçlarına daha fazla seyirci çekmeyi amaçladıklarını ve bu projelerin her birini ayrı ayrı değerlendireceklerini kaydetti.



"DAHA ÇOK YATIRIM ARZU EDİYORUZ"



İsim sponsorluğu anlaşmasının kulüpleri bir miktar rahatlatacağı bilgisini veren Büyükekşi, "Daha çok yatırım arzu ediyoruz. Tüm kulüplerimizin, yönetiminden teknik adamına, taraftarına kadar el ele, omuz omuza vermesi gerekiyor. En önemli görev de taraftarlarımıza düşüyor. Tüm taraftarlara seslenmek istiyorum; taraftar olmadan futbol olmaz, lütfen tribünleri dolduralım. Sizlerin coşkusuyla oynamak her takımı daha da güçlendirecektir." diye konuştu.



TFF olarak adil, şeffaf, eşit bir yönetim anlayışıyla çalıştıkları ve Türk futbolunda güven inşa etme uğraşısı verdiklerine dikkati çeken Büyükekşi, "Futbolumuzu sağlam temellerle yükselmesini istiyoruz. Genç yeteneklerimizden dünya çapında oyuncular çıkarmak istiyoruz. Futbolumuzu daha ileri taşımak için ailemizin ve tüm üyelerimizin katkısı olması gerekiyor. Yeni sezonda bu hedefi ulaşmak için herkesin sorumluluğunu yerine getireceğine inanıyorum. Fikstür çekimi hayırlı olsun. Futbolun tüm güzelliklerinin yaşanacağı bir sezon olmasını temenni ediyorum." diyerek sözlerini tamamladı.