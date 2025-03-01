1. Lig maç sonuçları: Esenler Erokspor: 1 - Amed Sportif Faaliyetler: 1
1. Lig'in 27. haftasında yapılan Esenler Erokspor-Amed Sportif Faaliyetler maçı 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında yapılan Esenler Erokspor-Amed Sportif Faaliyetler maçı 1-1 sona erdi.
MAÇTAN NOTLAR
Stat: Esenler Erokspor
Hakemler: Sarper Barış Saka, Mehmet Dura, Oğuzhan Yazır
Esenler Erokspor: Ekrem Kılıçarslan, Furkan Orak, Mucahit Albayrak, Nzaba, Anıl Yaşar, Tugay Kacar (Dk. 72 Laine), Jack, Ertuğrul Furat, Faye (Dk. 65 Junior Fernandes), Kayode (Dk. 46 Benhur Keser), Catakovic (Dk. 84 Alper Karaman)
Amed Sportif Faaliyetler: Erce Kardeşler, Murat Uçar, Mehmet Yeşil, Uğur Adem Gezer, Ömer Bayram, Sinan Kurt, Adekanye, Poko (Dk. 84 Oktay Aydın), Çekdar Orhan (Dk. 90 Lourenço), Moreno, Keita (Dk. 84 Doğan Can Davas)
Goller: Dk. 9 Anıl Yaşar (Esenler Erokspor), Dk. 33 Poko (Amed Sportif Faaliyetler)
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