1. Lig maç sonucu: Bodrum FK: 2 - Vanspor FK: 0

1. Lig'in 7. haftasında Bodrum FK, sahasında Vanspor FK'yı 2-0 yendi.
21. dakikada Fredy’nin sağ kanattan kullandığı kornerde ceza sahası içinde Seferi kafayla topu ağlara gönderdi. 1-0
60. dakikada Fredy’nin pasında ceza sahasında topla buluşan Seferi'nin şutunda meşin yuvarlak filelere gitti. 2-0
MAÇTAN NOTLAR
Hakemler: Berkay Erdemir, Şenol Bektaş, Ahmet Türkeş
Bodrum FK: Diogo, Omar (Berşan Yavuzay dk. 79), Ajeti, Ali Aytemur, Cenk Şen, Musah (Mustafa Erdilman dk. 85), Ahmet Aslan (Yusuf Sertkaya dk. 79), Seferi, Fredi, Dimitrov (Brazao dk. 79), Ali Habeşoğlu (Celal Dumanlı dk. 69)
Yedekler: Bahri Can Tosun, Brazao, Enes Öğrüce, Furkan Apaydın, İsmail Tarım, Ege Bilsel
Teknik Direktör: Sefer Yılmaz
Vanspor FK: Çağlar Şahin Akbaba, Sabahattin Destici, Erdi Dikmen, Muhammet Ensar Çavuşoğlu, Faruk Can Genç (Anestis dk. 46), Francesc (Mehmet Manış dk. 65), Zan (Berk Can Kara dk. 81), Mehmet Özcan, Junior (Aliou dk. 64), Silva, Embolo
Yedekler: Abdulsamed Damlu, Medeni Bingöl, Batuhan Kör, Hasan Bilal, Güvenç Usta, Erdem Seçgin
Teknik Direktör: Hakan Kutlu,
Goller: Seferi (dk. 21 ve 60) (Bodrum FK)
Sarı kartlar: Ali Aytemur, Fredy (Bodrum FK), Silva, Sabahattin, Mehmet Özcan (Vanspor)
