1. Lig ne zaman başlıyor? Trendyol 1. Lig'de ilk hafta maç programı

Ligde 20 takımın mücadele edeceği 2024-2025 sezonu, 9 Ağustos'ta başlayıp 10 Mayıs 2025'te sona erecek. Ligin ilk hafta maç programı şöyle:



Boluspor-Alagöz Holding Iğdır FK



Central Hospital Ümraniyespor-Çorum FK



MKE Ankaragücü-Şanlıurfaspor



İstanbulspor-Manisa FK



Fatih Karagümrük-Amed Sportif Faaliyetler



Teksüt Bandırmaspor-Erzurumspor FK



Sakaryaspor-Ankara Keçiörengücü



Kocaelispor-Gençlerbirliği



Adanaspor-Esenler Erokspor



Yeni Malatyaspor-Pendikspor



Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan kura çekimin ardından TFF yönetim kurulu üyesi Mecnun Otyakmaz, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



Sezonun tüm takımlara hayırlı olması temennisinde bulunan Otyakmaz, "Bugün Trendyol 1. Lig'de 2024-2025 fikstürünü çektik. İnşallah kazasız, belasız, güzel, kavgaların olmadığı, hoş rekabetin olduğu bir lig diliyorum. Bütün takımlarımıza da başarılar diliyorum." diye konuştu.



TFF yönetim kurulunda görev dağılımının cuma günü yapılacak toplantıyla belli olacağını aktaran Otyakmaz, "Çok acil alınması gereken kararlar vardı. İlk yönetim kurulu toplantısını yaptık ve orada önemli kararlar aldık. Görev dağılımında acele etmedik, icra kurulu oluşturduk. Acil sorunları hallettikten sonra cuma günü yapacağımız toplantıda görev dağılımı belli olacak." ifadelerini kullandı.



Otyakmaz, Bayram Saral'ın istifasına ilişkin soruya ise şu yanıtı vererek sözlerini tamamladı:



"Bayram başkanımız gerçekten bize önemli güç katıyordu ama bir takım algılar oluşmaya başladı anladığım kadarıyla. Sanki 'hemşericilik' söz konusu oluyordu diye. Bayram başkan bizi zor durumda bırakmamak adına fedakarlık yaparak görevinden istifa etti ancak onunla her zaman beraberiz. Kendisinin engin tecrübesinden faydalanacağız. Biz beraber olmak, devam etmek isterdik ama ince düşüncesi için teşekkür etmek lazım. Kendi adıma üzgünüm onunla çalışamayacağım için."

