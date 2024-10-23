1. Lig'de 10. haftanın hakemleri açıklandı
Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.
Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre 10. hafta müsabakalarında görev alacak hakemler şöyle:
25 Ekim Cuma:
20.00 Fatih Karagümrük-Adanaspor: Turgut Doman
26 Ekim Cumartesi:
13.30 Central Hospital Ümraniyespor-Yeni Malatyaspor: Yusuf Ziya Gündüz
13.30 Ahlatcı Çorum FK-Gençlerbirliği: Ali Yılmaz
16.00 Şanlıurfaspor-Alagöz Holding Iğdır FK: Batuhan Kolak
19.00 MKE Ankaragücü-Kocaelispor: Ali Şansalan
27 Ekim Pazar:
13.30 Teksüt Bandırmaspor-Sakaryaspor: Oğuzhan Aksu
16.00 Erzurumspor FK-Ankara Keçiörengücü: Ayberk Demirbaş
16.00 Amed Sportif Faaliyetler-Siltaş Yapı Pendikspor: Erdem Mertoğlu
19.00 Uğur Okulları İstanbulspor-Boluspor: Furkan Aksuoğlu
28 Ekim Pazartesi:
20.00 Manisa FK-Esenler Erokspor: Ömer Tolga Güldibi
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