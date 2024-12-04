1. Lig'de 14 haftada 12 teknik direktör değişikliği

Adanaspor, Boluspor, MKE Ankaragücü, Sakaryaspor, Siltaş Yapı Pendikspor, Yeni Malatyaspor, Amed Sportif Faaliyetler, Şanlıurfaspor, Solwie Energy Fatih Karagümrük ve Ankara Keçiörengücü'nün ardından son olarak Central Hospital Ümraniyespor ve Alagöz Holding Iğdır FK teknik direktörleriyle yollarını ayırdı.



Bu takımlardan Adanaspor, şimdiye kadar 4 farklı isimle çalıştı. Manisa FK maçından önce eski rahatsızlığı tekrarlandıktan sonra hayatını kaybeden Sol Bamba'nın yerine Francois Ciccolini ile yoluna devam eden Adanaspor, Ciccolini ile yollarını ayırdıktan sonra Kemal Kılıç ve son olarak Yusuf Şimşek'le anlaştı.



DEĞİŞİKLİKLER



Teknik direktör değiştiren ekiplerde Boluspor'da Serhat Gülpınar'ın yerine Ufuk Kahraman, MKE Ankaragücü'nde Cihat Arslan'ın yerine Kenan Koçak, Sakaryaspor'da Suat Kaya'nın yerine Mesut Bakkal, Siltaş Yapı Pendikspor'da Osman Özköylü'nün yerine Sedat Ağçay, Amed Sportif Faaliyetler'de Ersun Yanal'ın yerine Servet Çetin, Şanlıurfaspor'da Erkan Sözeri'nin yerine Sait Karafırtınalar, Solwie Energy Fatih Karagümrük'te Şenol Can'ın yerine David Sassarini, Ankara Keçiörengücü'nde Ersan Parlatan'ın yerine Erkan Sözeri getirildi.



Central Hospital Ümraniyespor ve Alagöz Holding Iğdır FK'nin henüz yeni teknik direktörünü açıklamadığı lige Murat Uçkun yönetiminde başlayan Yeni Malatyaspor da daha sonra göreve Adem Büyük'ü getirdi.



TEKNİK DİREKTÖR DEĞİŞTİRMEYEN 8 TAKIM KALDI



Sezon başında bu yana 8 ekibin teknik direktör değişikliğine gittiği ligde Ahlatçı Çorum FK'de Serkan Özbalta, Erzurumspor FK'de Hakan Kutlu, Esenler Erokspor'da Mehmet Altıparmak, İstanbulspor'da Osman Zeki Korkmaz ve Kocaelispor'da Ertuğrul Sağlam geçen sezon olduğu gibi görevlerini sürdürüyor.



Bu isimlerin yanı sıra Gençlerbirliği'nde Recep Karatepe, Manisa FK'de Çağdaş Çavuş ve Teksüt Bandırmaspor'da Mustafa Gürsel sezon başında olduğu gibi takımların başında yer alıyor.