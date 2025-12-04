1. Lig'de 16. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
04.12.2025 14:01
AA
Trendyol 1. Lig'de 16. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. İşte ayrıntılar ve haftanın hakemleri...
Trendyol 1. Lig'de 16. haftada görev yapacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) açıklamasına göre sezonun 16. haftasındaki maçları yönetecek hakemler şunlar:
6 Aralık Cumartesi:
13.30 Serikspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Abdullah Buğra Taşkınsoy
16.00 Eminevim Ümraniyespor-Amed Sportif Faaliyetler: Turgut Doman
19.00 Esenler Erokspor-Sakaryaspor: Burak Pakkan
7 Aralık Pazar:
13.30 Alagöz Holding Iğdır FK-Adana Demirspor: Davut Dakul Çelik
13.30 Boluspor-Erzurumspor FK: Batuhan Kolak
16.00 Manisa FK-İmaj Altyapı Vanspor: İlker Yasin Avcı
19.00 İstanbulspor-Özbelsan Sivasspor: Çağdaş Altay
8 Aralık Pazartesi:
14.30 Atakaş Hatayspor-SMS Grup Sarıyerspor: Ömer Faruk Turtay
14.30 Bandırmaspor-Sipay Bodrum FK: Ozan Ergün
20.00 Arca Çorum FK-Atko Grup Pendikspor: Alper Akarsu