1. Lig'de 16. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

04.12.2025 14:01

Anadolu Ajansı

AA

Trendyol 1. Lig'de 16. haftada görev yapacak hakemler belli oldu.
 

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) açıklamasına göre sezonun 16. haftasındaki maçları yönetecek hakemler şunlar:
 

6 Aralık Cumartesi:
 

13.30 Serikspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Abdullah Buğra Taşkınsoy

16.00 Eminevim Ümraniyespor-Amed Sportif Faaliyetler: Turgut Doman

19.00 Esenler Erokspor-Sakaryaspor: Burak Pakkan
 

7 Aralık Pazar:
 

13.30 Alagöz Holding Iğdır FK-Adana Demirspor: Davut Dakul Çelik

13.30 Boluspor-Erzurumspor FK: Batuhan Kolak

16.00 Manisa FK-İmaj Altyapı Vanspor: İlker Yasin Avcı

19.00 İstanbulspor-Özbelsan Sivasspor: Çağdaş Altay
 

8 Aralık Pazartesi:
 

14.30 Atakaş Hatayspor-SMS Grup Sarıyerspor: Ömer Faruk Turtay

14.30 Bandırmaspor-Sipay Bodrum FK: Ozan Ergün

20.00 Arca Çorum FK-Atko Grup Pendikspor: Alper Akarsu