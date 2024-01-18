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1. Lig'de 19. hafta heyecanı başlıyor

Trendyol 1. Lig'de 19. hafta heyecanı, yarın oynanacak tek müsabakayla başlayacak.

1. Lig'de 19. hafta heyecanı başlıyor

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Trendyol 1. Lig'de 19. hafta heyecanı başlıyor

Haftanın açılış maçında Bitexen Giresunspor, Çotanak Spor Kompleksi'nde saat 20.00'de Ahlatcı Çorum FK'yi konuk edecek.

Türkiye Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 19. haftanın maç programı şöyle:

Yarın:

20.00 Bitexen Giresunspor-Ahlatcı Çorum FK (Çotanak Spor Kompleksi)

20 Ocak Cumartesi:

13.30 Erzurumspor FK-Bodrum FK (Erzurum Kazım Karabekir)

16.00 Boluspor-Teksüt Bandırmaspor (Bolu Atatürk)

19.00 Kocaelispor-Eyüpspor (Yıldız Entegre Kocaeli)

21 Ocak Pazar:

13.30 Tuzlaspor-Altay (Sancaktepe 15 Temmuz)

13.30 Ankara Keçiörengücü-Manisa FK (Aktepe)

16.00 ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Adanaspor (11 Nisan)

19.00 Gençlerbirliği-Sakaryaspor (Eryaman)

20.00 Göztepe-Ümraniyespor (Gürsel Aksel)

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