Trendyol 1. Lig'de 28 ve 29. haftaların programı belli oldu
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde 2 haftanın müsabaka programı şöyle:
28. HAFTA
2 Nisan Salı:
14.00 ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Sakaryaspor (11 Nisan)
14.00 Ankara Keçiörengücü-Ahlatcı Çoruk FK (Aktepe)
17.00 Boluspor-Gençlerbirliği (Bolu Atatürk)
20.30 Manisa FK-Bodrum FK (Manisa 19 Mayıs)
3 Nisan Çarşamba:
14.00 Tuzlaspor-Ümraniyespor (Stadı henüz açıklanmadı)
17.00 Adanaspor-Eyüpspor (Yeni Adaya)
20.30 Altay-Teksüt Bandırmaspor (Alsancak Mustafa Denizli)
20.30 Kocaelispor-Göztepe (Yıldız Entegre Kocaeli)
4 Nisan Perşembe:
20.30 Erzurumspor FK-Bitexen Giresunspor (Erzurum Kazım Karabekir)
29. HAFTA
6 Nisan Cumartesi:
13.30 Bodrum FK-Ankara Keçiörengücü (Bodrum İlçe)
16.00 Ümraniyespor-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
20.30 Sakaryaspor-Boluspor (Yeni Sakarya Atatürk)
7 Nisan Pazar:
13.30 Ahlatcı Çorum FK-Kocaelispor (Çorum Şehir)
13.30 Teksüt Bandırmaspor-Manisa FK (Bandırma 17 Eylül)
16.00 Gençlerbirliği-Adanaspor (Stadı henüz açıklanmadı)
16.00 Eyüpspor-Altay (Eyüp)
8 Nisan Pazartesi:
17.00 Bitexen Giresunspor-Tuzlaspor (Çotanak)
20.30 Göztepe-Erzurumspor FK (Gürsel Aksal)
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