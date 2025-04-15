1. Lig’de 36. haftanın programı açıklandı
Trendyol 1. Lig’de 36. haftanın programı belli oldu. İşte ayrıntılar ve haftanın maçları...
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol 1. Lig’de 36. haftanın programını açıkladı.
Tüm maçlar 27 Nisan Pazar günü saat 16.00’da oynanacak.
Kocaelispor kazanması halinde Süper Lig'e bir adımları kalacak.
Trendyol 1. Lig’de 36. haftanın programı şöyle:
Kocaelispor - Boluspor
Yeni Malatyaspor - Iğdır FK
Adanaspor - Gençlerbirliği
Bandırmaspor - Esenler Erokspor
İstanbulspor - Pendikspor
Fatih Karagümrük - Ankara Keçiörengücü
Sakaryaspor - Erzurumspor FK
Şanlıurfaspor - Manisa FK
Ümraniyespor - Amed Sportif Faaliyetler
Ankaragücü - Çorum FK
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