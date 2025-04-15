1. Lig’de 36. haftanın programı açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol 1. Lig’de 36. haftanın programını açıkladı.

Tüm maçlar 27 Nisan Pazar günü saat 16.00’da oynanacak.



Kocaelispor kazanması halinde Süper Lig'e bir adımları kalacak.



Trendyol 1. Lig’de 36. haftanın programı şöyle:



Kocaelispor - Boluspor

Yeni Malatyaspor - Iğdır FK

Adanaspor - Gençlerbirliği

Bandırmaspor - Esenler Erokspor

İstanbulspor - Pendikspor

Fatih Karagümrük - Ankara Keçiörengücü

Sakaryaspor - Erzurumspor FK

Şanlıurfaspor - Manisa FK

Ümraniyespor - Amed Sportif Faaliyetler

Ankaragücü - Çorum FK