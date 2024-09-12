Trendyol 1. Lig'de 5. hafta maçları başlıyor.



Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 5. hafta karşılaşmalarının programı şöyle:



13 Eylül Cuma:

20.00 Boluspor-Siltaş Yapı Pendikspor (Bolu Atatürk)



14 Eylül Cumartesi:

16.00 Teksüt Bandırmaspor-Amed Sportif Faaliyetler (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Yeni Malatyaspor-Ahlatcı Çorum FK (Aktepe)

19.00 Sakaryaspor-Şanlıurfaspor (Spoint İnşaat Ümraniyespor)

19.00 Uğur Okulları İstanbulspor-Central Hospital Ümraniyespor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)



15 Eylül Pazar:

16.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Esenler Erokspor (Iğdır Şehir)

16.00 Fatih Karagümrük-MKE Ankaragücü (Atatürk Olimpiyat)

19.00 Kocaelispor-Manisa FK (Yıldız Entegre Kocaeli)

19.00 Gençlerbirliği-Erzurumspor FK (Eryaman)

16 Eylül Pazartesi:

20.00 Adanaspor-Ankara Keçiörengücü (Yeni Adana)