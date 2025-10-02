1. Lig'de 9. hafta başlıyor

Haftanın açılış müsabakalarında Boluspor, Esenler Erokspor'u konuk edecek. Arca Çorum FK de Manisa FK'yi ağırlayacak.



Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde 9. haftanın programı şu şekilde:



3 Ekim Cuma:



20.00 Boluspor-Esenler Erokspor (Bolu Atatürk)



20.00 Arca Çorum FK-Manisa FK (Çorum Şehir)



4 Ekim Cumartesi:



13.30 Atko Grup Pendikspor-Adana Demirspor (Pendik)



13.30 Bandırmaspor-Eminevim Ümraniyespor (Bandırma 17 Eylül)



16.00 Erzurumspor FK-İmaj Altyapı Vanspor (Erzurum Kazım Karabekir)



19.00 Amed Sportif Faaliyetler-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Diyarbakır)



5 Ekim Pazar:



13.30 SMS Grup Sarıyer-Sakaryaspor (Stat belli değil)



16.00 Alagöz Holding Iğdır FK-İstanbulspor (Iğdır Şehir)



16.00 Özbelsan Sivasspor-Serikspor (BG Grup 4 Eylül)



19.00 Sipay Bodrum FK-Atakaş Hatayspor (Bodrum İlçe)