1. Lig'de 9. hafta mücadelesi başlıyor

Trendyol 1. Lig'de 9. haftanın perdesi yarın açılacak.

Milli maçlar nedeniyle verilen aradan sonra 1. Lig'e 9. hafta maçlarıyla devam edilecek.



Haftanın açılış müsabakasında yarın Yeni Malatyaspor ile MKE Ankaragücü karşı karşıya gelecek. Başkent Ankara'daki Eryaman Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak.



Ligin 9. haftasında oynanacak maçların programı şöyle:



Yarın:



20.00 Yeni Malatyaspor-MKE Ankaragücü (Eryaman)

19 Ekim Cumartesi:

13.30 Teksüt Bandırmaspor-Fatih Karagümrük (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Gençlerbirliği-Amed Sportif Faaliyetler (Eryaman)

19.00 Kocaelispor-Central Hospital Ümraniyespor (Yıldız Entegre Kocaeli)

19.00 Adanaspor-Şanlıurfaspor (Yeni Adana)



20 Ekim Pazar:



13.30 Siltaş Yapı Pendikspor-Erzurumspor FK (Pendik)

16.00 Boluspor-Ahlatcı Çorum FK (Bolu Atatürk)

16.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Manisa FK (Iğdır Şehir)

19.00 Sakaryaspor-Uğur Okulları İstanbulspor (Yeni Sakarya Atatürk)



21 Ekim Pazartesi:



20.00 Esenler Erokspor-Ankara Keçiörengücü (Stat henüz açıklanmadı)