1. Lig'de görev alacak hakemler açıklandı
27.11.2025 15:02
AA
Trendyol 1. Lig'de 15. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre ligde 15. hafta maçlarında görev alacak hakemler şunlar:
Yarın:
17.00 Amed Sportif Faaliyetler-Esenler Erokspor: Ümit Öztürk
20.00 Atko Grup Pendikspor-Manisa FK: Erdem Mertoğlu
29 Kasım Cumartesi:
13.30 Erzurumspor FK-İstanbulspor: Ozan Ergün
13.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Alagöz Holding Iğdır FK: Raşit Yorgancılar
16.00 İmaj Altyapı Vanspor-Serikspor: Muhammet Ali Metoğlu
19.00 Sakaryaspor-Eminevim Ümraniyespor: Batuhan Kolak
30 Kasım Pazar:
13.30 Özbelsan Sivasspor-Boluspor: Direnç Tonusluoğlu
13.30 SMS Grup Sarıyer-Bandırmaspor: Reşat Onur Coşkunses
16.00 Sipay Bodrum FK-Arca Çorum FK: Ayberk Demirbaş
1 Aralık Pazartesi:
20.00 Adana Demirspor-Atakaş Hatayspor: Hakan Ülker