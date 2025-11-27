1. Lig'de görev alacak hakemler açıklandı

27.11.2025 15:02

1. Lig'de görev alacak hakemler açıklandı
Anadolu Ajansı

AA

Trendyol 1. Lig'de 15. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Trendyol 1. Lig'de 15. hafta mücadelelerinde düdük çalacak hakemler belli oldu.
 

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre ligde 15. hafta maçlarında görev alacak hakemler şunlar:
 

Yarın:

17.00 Amed Sportif Faaliyetler-Esenler Erokspor: Ümit Öztürk

20.00 Atko Grup Pendikspor-Manisa FK: Erdem Mertoğlu
 

29 Kasım Cumartesi:

13.30 Erzurumspor FK-İstanbulspor: Ozan Ergün

13.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Alagöz Holding Iğdır FK: Raşit Yorgancılar

16.00 İmaj Altyapı Vanspor-Serikspor: Muhammet Ali Metoğlu

19.00 Sakaryaspor-Eminevim Ümraniyespor: Batuhan Kolak
 

30 Kasım Pazar:

13.30 Özbelsan Sivasspor-Boluspor: Direnç Tonusluoğlu

13.30 SMS Grup Sarıyer-Bandırmaspor: Reşat Onur Coşkunses

16.00 Sipay Bodrum FK-Arca Çorum FK: Ayberk Demirbaş
 

1 Aralık Pazartesi:

20.00 Adana Demirspor-Atakaş Hatayspor: Hakan Ülker

