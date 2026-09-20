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1. Lig'de maç bitti, genç futbolcu kalp krizi geçirdi. Yoğun bakıma alındı

20.09.2026 23:05

Son Güncelleme: 20.09.2026 23:07

1. Lig'de maç bitti, genç futbolcu kalp krizi geçirdi. Yoğun bakıma alındı
DHA

19 yaşındaki Elvin Mendy, geçen sezonun ortasında İstanbulspor'a transfer oldu.

DHA
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1. Lig ekibi İstanbulspor'da forma giyen Elvin Mendy, Manisa FK maçının ardından rahatsızlandı.

1’inci Lig'in 8’inci haftasında oynanan Manisa Futbol Kulübü - İstanbulspor maçının ardından dönüşe geçen İstanbul ekibinde futbolcu Elvin Mendy kalp krizi şüphesiyle Manisa Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

 

90 DAKİKA OYNADI, DÖNÜŞTE FENALAŞTI

 

Takımının uzatma anlarında Mustafa Sol’un golüyle 1-0 kazanıp ilk galibiyetini aldığı maçta 90 dakika forma giyen 19 yaşındaki Gambiyalı ön libero dönüş yolunda fenalaştı.

 

HASTANEYE KALDIRILDI

 

Kafile otobüsünde İstanbul’a dönerken Manisa Kırkağaç yakınlarında rahatsızlanan Mendy kalp krizi şüphesiyle önce Kırkağaç Devlet Hastanesi’ne, ardından ambulansla Manisa Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Anadolu Ajansı

Mendy, bu sezon İstanbulspor formasını 7 resmi maçta terletti.

YOĞUN BAKIMDA

 

Mendy’nin Manisa Şehir Hastanesi’nde yoğun bakımda tedavi altına alındığı öğrenildi.

 

Takım arkadaşları ve teknik heyet Mendy’nin rahatsızlığıyla büyük üzüntü yaşadı.