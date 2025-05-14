1. Lig'de play-off heyecanı başlıyor!

Futbolda Trendyol 1. Lig play-off birinci tur müsabakaları 15 Mayıs Perşembe günü oynanacak.



Tek maç usulüne göre oynanacak ve rakiplerine üstünlük kuran ekiplerin play-off yarı finaline adını yazdıracağı karşılaşmaların programı şöyle:



16.00 Teksüt Bandırmaspor-Erzurumspor FK (Bandırma 17 Eylül)



20.00 Uğur Okulları İstanbulspor-Geosis Boluspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)