1. Lig'de play-off maçları programı

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 1. tur karşılaşmaları 16 Mayıs Perşembe günü tek maç eleme usulüne göre oynanacak.
Sezonu üçüncü sırada bitiren Sakaryaspor'un doğrudan finale yükseldiği play-off etabının 1. turunda Bodrum FK ile Boluspor, Ahlatcı Çorum FK ile Kocaelispor karşı karşıya gelecek.
Maçlar TRT Spor ekranlarında yayınlanacak.
1. TUR KARŞILAŞMALARININ PROGRAMI ŞÖYLE:
16 Mayıs Perşembe:
17.00 Bodrum FK-Boluspor (Bodrum İlçe)
20.00 Ahlatcı Çorum FK-Kocaelispor (Çorum Şehir)