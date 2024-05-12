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1. Lig'de play-off maçları programı

Trendyol 1. Lig'de play-off 1. tur eşleşmelerinin programı açıklandı. İşte maçların programları...

1. Lig'de play-off maçları programı

Türkiye Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 1. tur karşılaşmaları 16 Mayıs Perşembe günü tek maç eleme usulüne göre oynanacak.

Sezonu üçüncü sırada bitiren Sakaryaspor'un doğrudan finale yükseldiği play-off etabının 1. turunda FK ile Boluspor, Ahlatcı FK ile Kocaelispor karşı karşıya gelecek.

Maçlar TRT Spor ekranlarında yayınlanacak. 

1. TUR KARŞILAŞMALARININ PROGRAMI ŞÖYLE:

16 Mayıs Perşembe:

17.00 Bodrum FK-Boluspor (Bodrum İlçe)

20.00 Ahlatcı Çorum FK-Kocaelispor (Çorum Şehir)

1. Lig'de play-off maçları programı - 1

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