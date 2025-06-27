1. Lig'de sezonun programı belli oluyor

Trendyol 1. Lig'de 2025-2026 sezonu fikstürü, 7 Temmuz Pazartesi günü çekilecek.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek fikstür çekimi, saat 14.00'te başlayacak.



1. Lig'de yeni sezonun perdesi, 8-9-10 ve 11 Ağustos'ta oynanacak ilk hafta müsabakalarıyla açılacak.