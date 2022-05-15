1. Lig'de son hafta öncesinde play-off eşleşmeleri dışında her şey belirlendi

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Spor Toto 1. Lig'de son haftalara yaklaşırken küme düşen ve Süper Lig'e yükselmek için play-off oynayacak takımlar belli oldu.

Ligde ilk 2 sırayı garantileyerek Süper Lig'e yükselen Bereket Sigorta Ümraniyespor ile MKE Ankaragücü dışında bir üst lige çıkacak üçüncü takımın belli olacağı play-off'ta Royal Hastanesi Bandırmaspor, İstanbulspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un ardından Eyüpspor da oynamaya hak kazandı.

EŞLEŞMELER NETLEŞECEK



Gelecek hafta oynanacak karşılaşmaların ardından play-off eşleşmeleri netleşecek.

Lig üçüncüsü ile altıncısı, lig dördüncüsü ile beşincisi play-off yarı finalinde ikişer maç üzerinden karşılaşacak.Bu serilerin galipleri tarafsız sahada Süper Lig için mücadele edecek.

Son hafta öncesinde 61 puanlı Royal Hastanesi Bandırmaspor üçüncü, 59 puanlı İstanbulspor dördüncü, 58 puanlı Büyükşehir Belediye Erzurumspor beşinci ve 54 puanlı Eyüpspor altıncı durumda bulunuyor.

Ligi üst sırada bitirecek ekipler eşleşmelerde saha avantajını elde edecek.



Play-off'u garantileyen İstanbulspor ile Royal Hastanesi Bandırmaspor son haftada birbirlerine rakip olacak. Büyükşehir Belediye Erzurumspor Altaş Denizlispor deplasmanında, ligi 6. sırada bitirmesi kesinleşen Eyüpspor da Balıkesirspor deplasmanında puan arayacak.

BURSASPOR 2. LİG'E DÜŞTÜ