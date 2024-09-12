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1. Lig'de 12 haftalık program açıklandı

1. Lig'de 6-17'nci haftaların müsabaka programı belli oldu.

1. Lig'de 12 haftalık program açıklandı

1. Lig'de 6-17'nci haftaların müsabaka programı belli oldu.

TFF'den yapılan açıklamaya göre programda stadyum bilgisi boş bırakılan müsabakaların nerede oynanacağı daha sonra ilan edilecek.

Ligde 12 haftalık program şöyle:

6'ncı hafta

20 Eylül Cuma:

20.00 Erzurumspor FK - Esenler Erokspor (Erzurum Kazım Karabekir)

20.00 Manisa FK - Yeni Malatyaspor (Manisa 19 Mayıs)

21 Eylül Cumartesi:

16.00 Pendikspor - Gençlerbirliği (Pendik)

19.00 MKE Ankaragücü - Sakaryaspor (Eryaman)

19.00 Amed Sportif Faaliyetler - Boluspor (Diyarbakır)

22 Eylül Pazar:

16.00 Ümraniyespor - Adanaspor (Ümraniyespor)

16.00 Ankara Keçiörengücü - Iğdır FK (Aktepe)

19.00 İstanbulspor - Bandırmaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

19.00 Çorum FK - Kocaelispor (Çorum Şehir)

23 Eylül Pazartesi:

20.00 Şanlıurfaspor - Fatih Karagümrük (Şanlıurfa 11 Nisan)

7'nci hafta

27 Eylül Cuma:

20.00 Iğdır FK - Erzurumspor FK (Iğdır Şehir)

28 Eylül Cumartesi:

16.00 Bandırmaspor - MKE Ankaragücü (Bandırma 17 Eylül)

19.00 Boluspor - Manisa FK (Bolu Atatürk)

19.00 Gençlerbirliği - Ankara Keçiörengücü (Eryaman)

29 Eylül Pazar:

16.00 Esenler Erokspor - Pendikspor (Stat henüz açıklanmadı)

16.00 Yeni Malatyaspor - Amed Sportif Faaliyetler (Stat henüz açıklanmadı)

19.00 Sakaryaspor - Ümraniyespor (Stat henüz açıklanmadı)

19.00 Adanaspor - Çorumspor (Yeni Adana)

30 Eylül Pazartesi:

20.00 Fatih Karagümrük - İstanbulspor (Atatürk Olimpiyat)

20.00 Kocaelispor - Şanlıurfaspor (Kocaeli)

8'inci hafta

4 Ekim Cuma:

20.00 Erzurumspor FK - Boluspor (Erzurum Kazım Karabekir)

20.00 Çorum FK - Iğdır FK (Çorum Şehir)

5 Ekim Cumartesi:

13.30 Ümraniyespor - Bandırmaspor (Ümraniyespor)

16.00 MKE Ankaragücü - Adanaspor (Stat henüz açıklanmadı)

19.00 Şanlıurfaspor - Yeni Malatyaspor (Şanlıurfa 11 Nisan)

19.00 Fatih Karagümrük - Sakaryaspor (Atatürk Olimpiyat)

6 Ekim Pazar:

13.30 Ankara Keçiörengücü - Pendikspor (Aktepe)

16.00 Manisa FK - Gençlerbirliği (Manisa 19 Mayıs)

16.00 Amed Sportif Faaliyetler - Esenler Erokspor (Diyarbakır)

19.00 İstanbulspor - Kocaelispor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

9'uncu hafta

18 Ekim Cuma:

20.00 Yeni Malatyaspor - MKE Ankaragücü (Stat henüz açıklanmadı)

19 Ekim Cumartesi:

13.30 Bandırmaspor - Fatih Karagümrük (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Gençlerbirliği - Amed Sportif Faaliyetler (Stat henüz açıklanmadı)

19.00 Adanaspor - Şanlıurfaspor (Yeni Adana)

19.00 Kocaelispor - Ümraniyespor (Kocaeli)

20 Ekim Pazar:

13.30 Pendikspor - Erzurumspor FK (Pendik)

16.00 Boluspor - Çorum FK (Bolu Atatürk)

16.00 Iğdır FK - Manisa FK (Iğdır Şehir)

19.00 Sakaryaspor - İstanbulspor (Stat henüz açıklanmadı)

21 Ekim Pazartesi:

20.00 Esenler Erokspor - Ankara Keçiörengücü (Stat henüz açıklanmadı)

10'uncu hafta

25 Ekim Cuma:

20.00 Fatih Karagümrük - Adanaspor (Atatürk Olimpiyat)

26 Ekim Cumartesi:

13.30 Ümraniyespor - Yeni Malatyaspor (Ümraniyespor)

13.30 Çorum FK - Gençlerbirliği (Çorum Şehir)

16.00 Şanlıurfaspor - Iğdır FK (Şanlıurfa 11 Nisan)

19.00 MKE Ankaragücü - Kocaelispor (Stat henüz açıklanmadı)

27 Ekim Pazar:

13.30 Bandırmaspor - Sakaryaspor (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Erzurumspor FK - Ankara Keçiörengücü (Erzurum Kazım Karabekir)

16.00 Amed Sportif Faaliyetler - Pendikspor (Diyarbakır)

19.00 İstanbulspor - Boluspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

28 Ekim Pazartesi:

20.00 Manisa FK - Esenler Erokspor (Manisa 19 Mayıs)

11'inci hafta

1 Kasım Cuma:

20.00 Boluspor - Ümraniyespor (Bolu Atatürk)

2 Kasım Cumartesi:

13.30 Ankara Keçiörengücü - Çorum FK (Aktepe)

16.00 Esenler Erokspor - Şanlıurfaspor (Stat henüz açıklanmadı)

16.00 Adanaspor - Bandırmaspor (Yeni Adana)

19.00 Kocaelispor - Fatih Karagümrük (Kocaeli)

3 Kasım Pazar:

13.30 Yeni Malatyaspor - Sakaryaspor (Stat henüz açıklanmadı)

16.00 Erzurumspor FK - Amed Sportif Faaliyetler (Erzurum Kazım Karabekir)

19.00 Iğdır FK - MKE Ankaragücü (Iğdır Şehir)

4 Kasım Pazartesi:

20.00 Gençlerbirliği - İstanbulspor (Stat henüz açıklanmadı)

20.00 Pendikspor - Manisa FK (Pendik)

12’nci hafta

8 Kasım Cuma:

20.00 Ümraniyespor - Iğdır Fk (Ümraniyespor)

20.00 MKE Ankaragücü - Esenler Erokspor (Stat henüz açıklanmadı)

9 Kasım Cumartesi:

13.30 İstanbulspor - Adanaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

16.00 Fatih Karagümrük - Yeni Malatyaspor (Atatürk Olimpiyat)

16.00 Amed Sportif Faaliyetler - Ankara Keçiörengücü (Diyarbakır)

19.00 Çorum FK - Pendikspor (Çorum Şehir)

10 Kasım Pazar:

13.30 Bandırmaspor - Boluspor (Bandırma 17 Eylül)

13.30 Şanlıurfaspor - Gençlerbirliği (Şanlıurfa 11 Nisan)

16.00 Manisa FK - Erzurumspor FK (Manisa 19 Mayıs)

19.00 Sakaryaspor - Kocaelispor (Stat henüz açıklanmadı)

13’üncü hafta

22 Kasım Cuma:

20.00 Pendikspor - Ümraniyespor (Pendik)

23 Kasım Cumartesi:

13.30 Ankara Keçiörengücü - Manisa FK (Aktepe)

13.30 Yeni Malatyaspor- İstanbulspor (Stat henüz açıklanmadı)

16.00 Boluspor - Şanlıurfaspor (Bolu Atatürk)

19.00 Gençlerbirliği - MKE Ankaragücü (Stat henüz açıklanmadı)

24 Kasım Pazar:

13.30 Erzurumspor FK - Fatih Karagümrük (Erzurum Kazım Karabekir)

16.00 Esenler Erokspor - Çorum FK (Stat henüz açıklanmadı)

16.00 Adanaspor - Sakaryaspor (Yeni Adana)

19.00 Kocaelispor - Bandırmaspor (Kocaeli)

25 Kasım Pazartesi:

20.00 Iğdır FK - Amed Sportif Faaliyetler (Iğdır Şehir)

14’üncü hafta

29 Kasım Cuma:

20.00 Kocaelispor - Adanaspor (Kocaeli)

30 Kasım Cumartesi:

13.30 Bandırmaspor - Yeni Malatyaspor (Bandırma 17 Eylül)

13.30 Amed Sportif Faaliyetler - Manisa FK (Diyarbakır)

16.00 İstanbulspor - Iğdır FK (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

19.00 Çorum FK - Erzurumspor FK (Çorum Şehir)

1 Aralık Pazar:

13.30 Ümraniyespor - Gençlerbirliği (Ümraniyespor)

16.00 Şanlıurfaspor - Ankara Keçiörengücü (Şanlıurfa 11 Nisan)

16.00 MKE Ankaragücü - Pendikspor (Stat henüz açıklanmadı)

19.00 Fatih Karagümrük - Esenler Erokspor (Atatürk Olimpiyat)

2 Aralık Pazartesi:

20.00 Sakaryaspor - Boluspor (Stat henüz açıklanmadı)

15’inci hafta

7 Aralık Cumartesi:

13.30 Erzurumspor FK - Adanaspor (Erzurum Kazım Karabekir)

13.30 Yeni Malatyaspor - Kocaelispor (Stat henüz açıklanmadı)

16.00 Manisa FK - Çorum FK (Manisa 19 Mayıs)

19.00 Iğdır FK - Bandırmaspor (Iğdır Şehir)

8 Aralık Pazar:

13.30 Ankara Keçiörengücü - İstanbulspor (Aktepe)

16.00 Boluspor - MKE Ankaragücü (Bolu Atatürk)

16.00 Gençlerbirliği - Fatih Karagümrük (Stat henüz açıklanmadı)

19.00 Pendikspor - Sakaryaspor (Pendik)

9 Aralık Pazartesi:

20.00 Esenler Erokspor - Ümraniyespor (Stat henüz açıklanmadı)

20.00 Amed Sportif - Şanlıurfaspor (Diyarbakır)

16’ncı hafta

13 Aralık Cuma:

20.00 MKE Ankaragücü - Manisa FK (Stat henüz açıklanmadı)

20.00 Adanaspor - Yeni Malatyaspor (Yeni Adana)

14 Aralık Cumartesi:

13.30 İstanbulspor - Erzurumspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

13.30 Şanlıurfaspor - Pendikspor (Şanlıurfa 11 Nisan)

16.00 Fatih Karagümrük - Boluspor (Atatürk Olimpiyat)

19.00 Sakaryaspor - Iğdır FK (Stat henüz açıklanmadı)

15 Aralık Pazar:

13.30 Bandırmaspor - Gençlerbirliği (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Ümraniyespor - Ankara Keçiörengücü (Ümraniyespor)

16.00 Çorum FK - Amed Sportif Faaliyetler (Çorum Şehir)

19.00 Kocaelispor - Esenler Erokspor (Kocaeli)

17’nci hafta

21 Aralık Cumartesi:

13.30 Iğdır FK - Yeni Malatyaspor (Iğdır Şehir)

13.30 Erzurumspor - Sakaryaspor (Erzurum Kazım Karabekir)

16.00 Manisa FK - Şanlıurfaspor (Manisa 19 Mayıs)

19.00 Pendikspor - İstanbulspor (Pendik)

22 Aralık Pazar:

13.30 Ankara Keçiörengücü - Fatih Karagümrük (Aktepe)

16.00 Boluspor - Kocaelispor (Bolu Atatürk)

16.00 Esenler Erokspor - Bandırmaspor (Stat henüz açıklanmadı)

19.00 Çorum FK - MKE Ankaragücü (Çorum Şehir)

23 Aralık Pazartesi:

20.00 Gençlerbirliği - Adanaspor (Stat henüz açıklanmadı)

20.00 Amed Sportif Faaliyeler - Ümraniyespor (Diyarbakır)

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