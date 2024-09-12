1. Lig'de 12 haftalık program açıklandı

1. Lig'de 6-17'nci haftaların müsabaka programı belli oldu.



TFF'den yapılan açıklamaya göre programda stadyum bilgisi boş bırakılan müsabakaların nerede oynanacağı daha sonra ilan edilecek.



Ligde 12 haftalık program şöyle:



6'ncı hafta



20 Eylül Cuma:



20.00 Erzurumspor FK - Esenler Erokspor (Erzurum Kazım Karabekir)



20.00 Manisa FK - Yeni Malatyaspor (Manisa 19 Mayıs)



21 Eylül Cumartesi:



16.00 Pendikspor - Gençlerbirliği (Pendik)



19.00 MKE Ankaragücü - Sakaryaspor (Eryaman)



19.00 Amed Sportif Faaliyetler - Boluspor (Diyarbakır)



22 Eylül Pazar:



16.00 Ümraniyespor - Adanaspor (Ümraniyespor)



16.00 Ankara Keçiörengücü - Iğdır FK (Aktepe)



19.00 İstanbulspor - Bandırmaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)



19.00 Çorum FK - Kocaelispor (Çorum Şehir)



23 Eylül Pazartesi:



20.00 Şanlıurfaspor - Fatih Karagümrük (Şanlıurfa 11 Nisan)



7'nci hafta



27 Eylül Cuma:



20.00 Iğdır FK - Erzurumspor FK (Iğdır Şehir)



28 Eylül Cumartesi:



16.00 Bandırmaspor - MKE Ankaragücü (Bandırma 17 Eylül)



19.00 Boluspor - Manisa FK (Bolu Atatürk)



19.00 Gençlerbirliği - Ankara Keçiörengücü (Eryaman)



29 Eylül Pazar:



16.00 Esenler Erokspor - Pendikspor (Stat henüz açıklanmadı)



16.00 Yeni Malatyaspor - Amed Sportif Faaliyetler (Stat henüz açıklanmadı)



19.00 Sakaryaspor - Ümraniyespor (Stat henüz açıklanmadı)



19.00 Adanaspor - Çorumspor (Yeni Adana)



30 Eylül Pazartesi:



20.00 Fatih Karagümrük - İstanbulspor (Atatürk Olimpiyat)



20.00 Kocaelispor - Şanlıurfaspor (Kocaeli)



8'inci hafta



4 Ekim Cuma:



20.00 Erzurumspor FK - Boluspor (Erzurum Kazım Karabekir)



20.00 Çorum FK - Iğdır FK (Çorum Şehir)



5 Ekim Cumartesi:



13.30 Ümraniyespor - Bandırmaspor (Ümraniyespor)



16.00 MKE Ankaragücü - Adanaspor (Stat henüz açıklanmadı)



19.00 Şanlıurfaspor - Yeni Malatyaspor (Şanlıurfa 11 Nisan)



19.00 Fatih Karagümrük - Sakaryaspor (Atatürk Olimpiyat)



6 Ekim Pazar:



13.30 Ankara Keçiörengücü - Pendikspor (Aktepe)



16.00 Manisa FK - Gençlerbirliği (Manisa 19 Mayıs)



16.00 Amed Sportif Faaliyetler - Esenler Erokspor (Diyarbakır)



19.00 İstanbulspor - Kocaelispor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)



9'uncu hafta



18 Ekim Cuma:



20.00 Yeni Malatyaspor - MKE Ankaragücü (Stat henüz açıklanmadı)



19 Ekim Cumartesi:



13.30 Bandırmaspor - Fatih Karagümrük (Bandırma 17 Eylül)



16.00 Gençlerbirliği - Amed Sportif Faaliyetler (Stat henüz açıklanmadı)



19.00 Adanaspor - Şanlıurfaspor (Yeni Adana)



19.00 Kocaelispor - Ümraniyespor (Kocaeli)



20 Ekim Pazar:



13.30 Pendikspor - Erzurumspor FK (Pendik)



16.00 Boluspor - Çorum FK (Bolu Atatürk)



16.00 Iğdır FK - Manisa FK (Iğdır Şehir)



19.00 Sakaryaspor - İstanbulspor (Stat henüz açıklanmadı)



21 Ekim Pazartesi:



20.00 Esenler Erokspor - Ankara Keçiörengücü (Stat henüz açıklanmadı)



10'uncu hafta



25 Ekim Cuma:



20.00 Fatih Karagümrük - Adanaspor (Atatürk Olimpiyat)



26 Ekim Cumartesi:



13.30 Ümraniyespor - Yeni Malatyaspor (Ümraniyespor)



13.30 Çorum FK - Gençlerbirliği (Çorum Şehir)



16.00 Şanlıurfaspor - Iğdır FK (Şanlıurfa 11 Nisan)



19.00 MKE Ankaragücü - Kocaelispor (Stat henüz açıklanmadı)



27 Ekim Pazar:



13.30 Bandırmaspor - Sakaryaspor (Bandırma 17 Eylül)



16.00 Erzurumspor FK - Ankara Keçiörengücü (Erzurum Kazım Karabekir)



16.00 Amed Sportif Faaliyetler - Pendikspor (Diyarbakır)



19.00 İstanbulspor - Boluspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)



28 Ekim Pazartesi:



20.00 Manisa FK - Esenler Erokspor (Manisa 19 Mayıs)



11'inci hafta



1 Kasım Cuma:



20.00 Boluspor - Ümraniyespor (Bolu Atatürk)



2 Kasım Cumartesi:



13.30 Ankara Keçiörengücü - Çorum FK (Aktepe)



16.00 Esenler Erokspor - Şanlıurfaspor (Stat henüz açıklanmadı)



16.00 Adanaspor - Bandırmaspor (Yeni Adana)



19.00 Kocaelispor - Fatih Karagümrük (Kocaeli)



3 Kasım Pazar:



13.30 Yeni Malatyaspor - Sakaryaspor (Stat henüz açıklanmadı)



16.00 Erzurumspor FK - Amed Sportif Faaliyetler (Erzurum Kazım Karabekir)



19.00 Iğdır FK - MKE Ankaragücü (Iğdır Şehir)



4 Kasım Pazartesi:



20.00 Gençlerbirliği - İstanbulspor (Stat henüz açıklanmadı)



20.00 Pendikspor - Manisa FK (Pendik)



12’nci hafta



8 Kasım Cuma:



20.00 Ümraniyespor - Iğdır Fk (Ümraniyespor)



20.00 MKE Ankaragücü - Esenler Erokspor (Stat henüz açıklanmadı)



9 Kasım Cumartesi:



13.30 İstanbulspor - Adanaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)



16.00 Fatih Karagümrük - Yeni Malatyaspor (Atatürk Olimpiyat)



16.00 Amed Sportif Faaliyetler - Ankara Keçiörengücü (Diyarbakır)



19.00 Çorum FK - Pendikspor (Çorum Şehir)



10 Kasım Pazar:



13.30 Bandırmaspor - Boluspor (Bandırma 17 Eylül)



13.30 Şanlıurfaspor - Gençlerbirliği (Şanlıurfa 11 Nisan)



16.00 Manisa FK - Erzurumspor FK (Manisa 19 Mayıs)



19.00 Sakaryaspor - Kocaelispor (Stat henüz açıklanmadı)



13’üncü hafta



22 Kasım Cuma:



20.00 Pendikspor - Ümraniyespor (Pendik)



23 Kasım Cumartesi:



13.30 Ankara Keçiörengücü - Manisa FK (Aktepe)



13.30 Yeni Malatyaspor- İstanbulspor (Stat henüz açıklanmadı)



16.00 Boluspor - Şanlıurfaspor (Bolu Atatürk)



19.00 Gençlerbirliği - MKE Ankaragücü (Stat henüz açıklanmadı)



24 Kasım Pazar:



13.30 Erzurumspor FK - Fatih Karagümrük (Erzurum Kazım Karabekir)



16.00 Esenler Erokspor - Çorum FK (Stat henüz açıklanmadı)



16.00 Adanaspor - Sakaryaspor (Yeni Adana)



19.00 Kocaelispor - Bandırmaspor (Kocaeli)



25 Kasım Pazartesi:



20.00 Iğdır FK - Amed Sportif Faaliyetler (Iğdır Şehir)



14’üncü hafta



29 Kasım Cuma:



20.00 Kocaelispor - Adanaspor (Kocaeli)



30 Kasım Cumartesi:



13.30 Bandırmaspor - Yeni Malatyaspor (Bandırma 17 Eylül)



13.30 Amed Sportif Faaliyetler - Manisa FK (Diyarbakır)



16.00 İstanbulspor - Iğdır FK (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)



19.00 Çorum FK - Erzurumspor FK (Çorum Şehir)



1 Aralık Pazar:



13.30 Ümraniyespor - Gençlerbirliği (Ümraniyespor)



16.00 Şanlıurfaspor - Ankara Keçiörengücü (Şanlıurfa 11 Nisan)



16.00 MKE Ankaragücü - Pendikspor (Stat henüz açıklanmadı)



19.00 Fatih Karagümrük - Esenler Erokspor (Atatürk Olimpiyat)



2 Aralık Pazartesi:



20.00 Sakaryaspor - Boluspor (Stat henüz açıklanmadı)



15’inci hafta



7 Aralık Cumartesi:



13.30 Erzurumspor FK - Adanaspor (Erzurum Kazım Karabekir)



13.30 Yeni Malatyaspor - Kocaelispor (Stat henüz açıklanmadı)



16.00 Manisa FK - Çorum FK (Manisa 19 Mayıs)



19.00 Iğdır FK - Bandırmaspor (Iğdır Şehir)



8 Aralık Pazar:



13.30 Ankara Keçiörengücü - İstanbulspor (Aktepe)



16.00 Boluspor - MKE Ankaragücü (Bolu Atatürk)



16.00 Gençlerbirliği - Fatih Karagümrük (Stat henüz açıklanmadı)



19.00 Pendikspor - Sakaryaspor (Pendik)



9 Aralık Pazartesi:



20.00 Esenler Erokspor - Ümraniyespor (Stat henüz açıklanmadı)



20.00 Amed Sportif - Şanlıurfaspor (Diyarbakır)



16’ncı hafta



13 Aralık Cuma:



20.00 MKE Ankaragücü - Manisa FK (Stat henüz açıklanmadı)



20.00 Adanaspor - Yeni Malatyaspor (Yeni Adana)



14 Aralık Cumartesi:



13.30 İstanbulspor - Erzurumspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)



13.30 Şanlıurfaspor - Pendikspor (Şanlıurfa 11 Nisan)



16.00 Fatih Karagümrük - Boluspor (Atatürk Olimpiyat)



19.00 Sakaryaspor - Iğdır FK (Stat henüz açıklanmadı)



15 Aralık Pazar:



13.30 Bandırmaspor - Gençlerbirliği (Bandırma 17 Eylül)



16.00 Ümraniyespor - Ankara Keçiörengücü (Ümraniyespor)



16.00 Çorum FK - Amed Sportif Faaliyetler (Çorum Şehir)



19.00 Kocaelispor - Esenler Erokspor (Kocaeli)



17’nci hafta



21 Aralık Cumartesi:



13.30 Iğdır FK - Yeni Malatyaspor (Iğdır Şehir)



13.30 Erzurumspor - Sakaryaspor (Erzurum Kazım Karabekir)



16.00 Manisa FK - Şanlıurfaspor (Manisa 19 Mayıs)



19.00 Pendikspor - İstanbulspor (Pendik)



22 Aralık Pazar:



13.30 Ankara Keçiörengücü - Fatih Karagümrük (Aktepe)



16.00 Boluspor - Kocaelispor (Bolu Atatürk)



16.00 Esenler Erokspor - Bandırmaspor (Stat henüz açıklanmadı)



19.00 Çorum FK - MKE Ankaragücü (Çorum Şehir)



23 Aralık Pazartesi:



20.00 Gençlerbirliği - Adanaspor (Stat henüz açıklanmadı)



20.00 Amed Sportif Faaliyeler - Ümraniyespor (Diyarbakır)