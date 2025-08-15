1. Lig'den dünya devine transfer: Özder Özcan, rüya gibi imzayı atıyor!

Yaz transfer dönemi tüm hızıyla sürerken, Türkiye'deki kulüplerle ilgili de dikkat çeken gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.



Süper Lig devleri transferlerini bir bir açıklarken, 1. Lig ekibi Iğdır FK sürpriz bir görüşmeyle gündeme geldi.

NAPOLI'YE GİDİYOR



Ünlü gazeteci Matteo Moretto'nun haberine göre Iğdır FK'da forma giyen forvet Özder Özcan, İtalya Ligi Serie A devi Napoli'ye transfer olmak üzere...

ANLAŞMA ŞARTLARI



Haberin devamında Napoli'nin Özcan'ı satın alma opsiyonuyla kiralamak için Iğdır FK ile anlaşmaya vardığı açıklandı.