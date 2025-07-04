1. Lig'den Hollanda devine transfer oldu: Türkiye'ye üniversite eğitimi için gelmişti!

Hollanda ekibi Feyenoord, Trendyol 1. Lig ekibi İstanbulspor'un Malili futbolcusu Gaoussou Diarra'yı kadrosuna kattığını duyurdu.



Hollanda temsilcisinden yapılan açıklamada, 22 yaşındaki futbolcunun transferi için İstanbulspor ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

