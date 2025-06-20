1. Lig'den Süper Lig'e transfer: 7 gollük katkı sağlamıştı

Göztepe, yeni sezon transfer çalışmalarına başladı. İlk olarak Adana Demirspor'dan sağ bek Arda Okan Kurtulan'ı kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, Brezilyalı stoper Allan Godoi ve golcü Janderson'un transferinde de mesafe aldı.



Yeni sezonla birlikte alternatifli bir kadro kurmayı hedefleyen İzmir ekibi, Iğdır FK'nın sol bek oyuncusu Enes Alıç ile ilgileniyor.