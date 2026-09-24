1 milyon euro'luk primi isimsiz kahramanlara bağışladı
24.09.2026 17:21
Prim olayının teknik direktör Fuente'nin çalıştırdığı bir takımda normal karşılanması gerektiği de haberde yer aldı.
Bir İspanyol futbolcunun, Dünya Kupası için payına düşen primden yol arkadaşı olarak gördüğü federasyon çalışanları için feragat ettiği öğrenildi.
İspanya 19 Temmuz'da New York'da Dünya Kupası'nı kaldırıp, kamplar, yolculuklar ve ağır idmanlarla geçen neredeyse 2 aylık bir emeğin karşılığını almıştı.
Bu sürede teknik heyet ve futbolcuların sorun yaşamaması için İspanya Futbol Federasyonu çalışanları da yoğun mesai harcadılar.
İspanya turları geçtikçe FIFA'nın ödeyeceği prim miktarı da sürekli arttı.
Neredeyse 50 milyon Euro'ya ulaşan bu para teknik heyet ve futbolcular için daha yüksek prim anlamına geliyordu.
Buna göre de 26 futbolcudan her birinin payına 1 milyon euro'ya yakıın bir rakam düşüyordu.
Barcelona'nın da tecrübeli ismi Rodri, sosyal medyada primden feragat eden isim olarak gösteriliyor.
FUTBOLCUNUN KİMLİĞİ GİZLİ TUTULUYOR
AS gazetesi de dünya şampiyonlarından birinin, bu primin federasyon çalışanlarına gitmesi için ödülünden feragat etmeye karar verdiğini yazdı.
İspanya'da sosyal medyada bu futbolcunun kim olabileceği tartışılırken 5 isim öne çıkıyor.
Takımın lideri Rodri iddialarda ilk sırada. Ayrıca iki tecrübeli Carvajal ve Morata da anılıyor.
Bir grup da genç yaşlarına rağmen yüksek rakamlı sözleşmeleri olan Pedri veya Cucurella'nın bir kalemde böyle bir meblağdan vazgeçebileceğini savunuyor.