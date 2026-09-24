1 milyon euro'luk primi isimsiz kahramanlara bağışladı

FUTBOLCUNUN KİMLİĞİ GİZLİ TUTULUYOR

AS gazetesi de dünya şampiyonlarından birinin, bu primin federasyon çalışanlarına gitmesi için ödülünden feragat etmeye karar verdiğini yazdı.

İspanya 'da sosyal medyada bu futbolcunun kim olabileceği tartışılırken 5 isim öne çıkıyor.

Takımın lideri Rodri iddialarda ilk sırada. Ayrıca iki tecrübeli Carvajal ve Morata da anılıyor.

Bir grup da genç yaşlarına rağmen yüksek rakamlı sözleşmeleri olan Pedri veya Cucurella'nın bir kalemde böyle bir meblağdan vazgeçebileceğini savunuyor.