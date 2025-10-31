NTV.COM.TR

1 milyon TL'lik Fenerbahçe ve 1907 sorusu: Yarışmacı cevap vermeden çekildi

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan 1 milyon TL'lik Fenerbahçe sorusu dikkat çekti.

ATV'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının son bölümünde dikkat çeken bir soru soruldu.

1 MİLYON TL'LİK SORU AÇILDI

Yarışmacı Halil Enver Soylu, 500 bin TL değerindeki 11. soruyu doğru yanıtladı ve 12. soruyu yanıtlama hakkına erişti.

Soylu'nun karşısına gelen soru ise şu şekildeydi:

Soru: Spor Kulübü'nün kurucu üyesi ve ilk başkanı kimdir?

A) Zeki Rıza Sporel
B) Faruk Ilgaz
C) Ziya Songülen
D) Şükrü Saraçoğlu

Fenerbahçe taraftarı.

RİSK ALMAK İSTEMEDİ

Sorunun cevabını bir süre düşünen Halil Enver Soylu, risk almak istemediğini belirterek yanıt vermemeyi tercih etti ve yarışmadan 500 bin TL'lik ödülle ayrıldı.

DOĞRU CEVAP

Sorunun doğru cevabı ise Nurizade Ziya Songülen. Songülen, Spor Kulübü'nün hem 1 numaralı üyesi hem de ilk başkanıdır.

Fenerbahçe'nin ilk başkanı Nurizade Ziya Songülen.

