1 milyon TL'lik Fenerbahçe ve 1907 sorusu: Yarışmacı cevap vermeden çekildi
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan 1 milyon TL'lik Fenerbahçe sorusu dikkat çekti.
ATV'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının son bölümünde dikkat çeken bir soru soruldu.
1 MİLYON TL'LİK SORU AÇILDI
Yarışmacı Halil Enver Soylu, 500 bin TL değerindeki 11. soruyu doğru yanıtladı ve 12. soruyu yanıtlama hakkına erişti.
Soylu'nun karşısına gelen soru ise şu şekildeydi:
Soru: Fenerbahçe Spor Kulübü'nün kurucu üyesi ve ilk başkanı kimdir?
A) Zeki Rıza Sporel
B) Faruk Ilgaz
C) Ziya Songülen
D) Şükrü Saraçoğlu
RİSK ALMAK İSTEMEDİ
Sorunun cevabını bir süre düşünen Halil Enver Soylu, risk almak istemediğini belirterek yanıt vermemeyi tercih etti ve yarışmadan 500 bin TL'lik ödülle ayrıldı.
DOĞRU CEVAP
Sorunun doğru cevabı ise Nurizade Ziya Songülen. Songülen, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün hem 1 numaralı üyesi hem de ilk başkanıdır.
