1 milyon TL'lik Fenerbahçe ve 1907 sorusu: Yarışmacı cevap vermeden çekildi

ATV'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının son bölümünde dikkat çeken bir soru soruldu.

1 MİLYON TL'LİK SORU AÇILDI



Yarışmacı Halil Enver Soylu, 500 bin TL değerindeki 11. soruyu doğru yanıtladı ve 12. soruyu yanıtlama hakkına erişti.



Soylu'nun karşısına gelen soru ise şu şekildeydi:



Soru: Fenerbahçe Spor Kulübü'nün kurucu üyesi ve ilk başkanı kimdir?



A) Zeki Rıza Sporel

B) Faruk Ilgaz

C) Ziya Songülen

D) Şükrü Saraçoğlu