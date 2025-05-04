10-1'lik yenilgi sonrası isyan: "Biz maç mı verdik?

Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor Teknik Sorumlusu Murat Uçkun, ligde haftalar öncesinde küme düşmelerinin belli olduğunu aktararak, geçen hafta oynadıkları Iğdır FK maçındaki skorun kendileri açısından güzel bir skor olmadığını ifade etti.



Uçkun, sahadaki sporcularının genç olduğunu hatırlatarak, "Tribünde sıkıntılar, kenarda sıkıntılar oldu. Yeni Malatyaspor ve Malatya camiasının büyük bir camia olduğunu herkes bilsin." dedi.



Iğdır'a maç verdikleri imasında bulunanların olduğunu kaydeden Uçkun, "Biz Iğdır'a maç verdik 9-0 yenildiysek, bugün de Bolu'ya maç verip 10-1 mi yenildik? Bunlar 17-18 yaşındaki çocukların yanında söylenecek şeyler mi? Madem siz play-off'a oynuyorsunuz, şampiyonluğa oynuyorsunuz, kendi aranızdaki müsabakalarda bunları halledin. Bize geldiğiniz zaman gücünüzün yettiği kadar atmayı biliyorsunuz. Buradan söylüyorum. Yeni Malatyaspor takımı kimsenin masasının mezesi olacak takım değildir. Bunu herkes bilsin." ifadelerini kullandı.