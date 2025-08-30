10 gol attılar henüz gol yemediler: Galatasaray, Çaykur Rizespor'u konuk edecek (Muhtemel 11'ler)

Galatasaray seyircisi önünde 3 puan için sahaya çıkıyor.



Sarı kırmızılılar Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek.



Lige üç maçlık galibiyet serisiyle başlayan Okan Buruk'un ekibi, bu maçlarda 10 gol atarken kalesinde gol görmedi.

TEK EKSİK



Galatasaray'da takımdan ayrılması beklenen Barış Alper Yılmaz dışında bir eksik bulunmuyor.



Ligde 1 maçı eksik olan Çaykur Rizespor ise aldığı 1 puanla 13. sırada yer alıyor.



Galatasaray, Rizespor maçı öncesinde ligde rakip fileleri 4000. kez havalandırmaya da 1 gol uzaklıkta. Süper Lig'de toplam 2235 maça çıkan Galatasaray, rakip fileleri 3999. kere havalandırmayı başardı.



RAMS Park'ta saat 21.30'da başlayacak müsabakayı hakem Ali Yılmaz yönetecek



MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Günay, Şalayi, Sançez, Abdülkerim, Eren, Toreyra, Lemina, Yunus, Sara, Sane ve Osimhen.

Çaykur Rizespor: Erdem, Taha, Samet, Aliqulov, Hojer, Papanikolau, Olawoyin, Halil, Laçi, Mithat, Sowe.